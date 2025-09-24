New England Revolution vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Por la semana 30 de la MLS, Atlanta United y New England Revolution se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el Gillette Stadium.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la semana 30 de la MLS, Atlanta United y New England Revolution se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el Gillette Stadium.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
New England Revolution no pudo ante Philadelphia Union en el Subaru Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
En la fecha pasada, Atlanta United finalizó con un empate 1-1 ante San Diego FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New England Revolution sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.