New England Revolution vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Por la semana 30 de la MLS, Atlanta United y New England Revolution se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el Gillette Stadium.

Así llegan New England Revolution y Atlanta United Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS New England Revolution no pudo ante Philadelphia Union en el Subaru Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS En la fecha pasada, Atlanta United finalizó con un empate 1-1 ante San Diego FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New England Revolution sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Inter Miami: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs DC United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario New England Revolution y Atlanta United, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

