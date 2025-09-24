miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 07:31
MLS

New England Revolution vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

New England Revolution y Atlanta United se miden en el Gillette Stadium el sábado 27 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

New England Revolution vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Por la semana 30 de la MLS, Atlanta United y New England Revolution se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina), en el Gillette Stadium.

Lee además
se enfrentan new york city fc e inter miami por la semana 30

Se enfrentan New York City FC e Inter Miami por la semana 30
nashville sc vs houston: previa, horario y como llegan para la semana 30 de la mls

Nashville SC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Así llegan New England Revolution y Atlanta United

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS

New England Revolution no pudo ante Philadelphia Union en el Subaru Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS

En la fecha pasada, Atlanta United finalizó con un empate 1-1 ante San Diego FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y New England Revolution sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.


Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Inter Miami: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs DC United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario New England Revolution y Atlanta United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan New York City FC e Inter Miami por la semana 30

Nashville SC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Portland Timbers vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

San Diego FC vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Lo que se lee ahora
River va por la remontada ante Palmeiras para avanzar a semifinales en la Copa Libertadores. video
Copa Libertadores.

River Plate enfrenta a Palmeiras esta noche en Brasil

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel