viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 09:56
Reflexión.

"No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas

Un sociólogo jujeño analiza el FOMO, la presión por estar siempre presentes y la importancia de elegir cuándo desconectarse.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
fomo-1

La sensación de que siempre está pasando algo mejor en otro lugar, el impulso constante de mirar el celular y la culpa por no estar “aprovechando” cada momento son experiencias cada vez más comunes. Para el sociólogo jujeño Juan Guzmán, no se trata solo de hábitos digitales, sino de un fenómeno social que impacta de lleno en la forma en que vivimos el presente.

Lee además
Día del Mal de Amores.
Pensar.

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar
japon ya sanciona el acoso olfativo y un sociologo jujeno analiza que dice de nuestra cultura
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

“El FOMO —el miedo a perderse algo— no es simplemente una moda de redes. Es una ansiedad constante”, explicó. Según detalló, muchas personas sienten que, mientras hacen una cosa, en otro lugar está ocurriendo algo más interesante, más productivo o más valioso. “Eso genera una desvalorización permanente de lo que uno está viviendo”.

Cuando el miedo a quedarse afuera se vuelve ansiedad

Guzmán remarcó que el FOMO funciona como una “ansiedad punzante” que empuja a comparar la propia vida con lo que muestran los demás en redes sociales. “No solo es miedo a no estar, también es miedo a no tener de qué hablar después, a no pertenecer”, señaló.

En ese proceso, explicó, se instala una lógica de comparación constante: viajes, salidas, cuerpos, productividad y vínculos. “El sistema nos exige estar siempre activos: produciendo, mostrando, consumiendo. Si no estamos haciendo algo visible, parece que estamos perdiendo el tiempo”.

Esa presión también aparece en los momentos de descanso. “Hay gente que llega al fin de semana y no puede disfrutar de no hacer nada. Siente culpa por no ser productiva”, observó. Para el sociólogo, esa culpa no es individual, sino social: “Es parte de una cultura que mide el valor personal en función de lo que se hace y se muestra”.

Embed - "No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes

Volver al presente: la explicación del sociólogo jujeño

Frente a esa lógica, Guzmán destacó una idea que empieza a circular con más fuerza: la posibilidad de encontrar bienestar en no estar en todo. “Lo opuesto al FOMO es la alegría de perderse cosas. No desde el rechazo, sino desde la elección consciente”, explicó.

“No pasa nada si no estás. Cuando algo no te importa, no es desinterés: es que estás valorando otra cosa”, sostuvo. Para él, esa actitud permite recuperar la capacidad de habitar el presente y disfrutar de los pequeños rituales cotidianos: una charla, un café sin apuro, una caminata, compartir tiempo sin necesidad de registrarlo.

“El disfrute no siempre llega después de producir o cumplir. A veces está en ese momento mínimo que no se sube a redes”, afirmó. Y agregó: “Cuando uno elige dónde estar y con quién, recupera algo fundamental: la libertad de no vivir para el algoritmo”.

En un contexto atravesado por pantallas, comparaciones y estímulos constantes, el mensaje es claro: perderse cosas también puede ser una forma de cuidarse. Y, como resume Guzmán, “no estar en todo no es un problema; el problema es no poder disfrutar de lo que sí está pasando”.

El FOMO puede interferir en las relaciones interpersonales y en el rendimiento académico.
Es importante que los jóvenes aprendan a manejar el FOMO.

Es importante que los jóvenes aprendan a manejar el FOMO.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Volver al pasado para soportar el presente: qué dice un psicólogo jujeño sobre la nostalgia

Lo que se lee ahora
amor, maternidad y un salto al vacio: la historia de una emprendedora que eligio jujuy video
Historias

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel