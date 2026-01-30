"No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas

La sensación de que siempre está pasando algo mejor en otro lugar, el impulso constante de mirar el celular y la culpa por no estar “aprovechando” cada momento son experiencias cada vez más comunes. Para el sociólogo jujeño Juan Guzmán , no se trata solo de hábitos digitales, sino de un fenómeno social que impacta de lleno en la forma en que vivimos el presente.

“El FOMO —el miedo a perderse algo— no es simplemente una moda de redes. Es una ansiedad constante”, explicó. Según detalló, muchas personas sienten que, mientras hacen una cosa, en otro lugar está ocurriendo algo más interesante, más productivo o más valioso. “Eso genera una desvalorización permanente de lo que uno está viviendo”.

Guzmán remarcó que el FOMO funciona como una “ansiedad punzante” que empuja a comparar la propia vida con lo que muestran los demás en redes sociales. “No solo es miedo a no estar, también es miedo a no tener de qué hablar después, a no pertenecer”, señaló.

En ese proceso, explicó, se instala una lógica de comparación constante: viajes, salidas, cuerpos, productividad y vínculos. “El sistema nos exige estar siempre activos: produciendo, mostrando, consumiendo. Si no estamos haciendo algo visible, parece que estamos perdiendo el tiempo”.

Esa presión también aparece en los momentos de descanso. “Hay gente que llega al fin de semana y no puede disfrutar de no hacer nada. Siente culpa por no ser productiva”, observó. Para el sociólogo, esa culpa no es individual, sino social: “Es parte de una cultura que mide el valor personal en función de lo que se hace y se muestra”.

Volver al presente: la explicación del sociólogo jujeño

Frente a esa lógica, Guzmán destacó una idea que empieza a circular con más fuerza: la posibilidad de encontrar bienestar en no estar en todo. “Lo opuesto al FOMO es la alegría de perderse cosas. No desde el rechazo, sino desde la elección consciente”, explicó.

“No pasa nada si no estás. Cuando algo no te importa, no es desinterés: es que estás valorando otra cosa”, sostuvo. Para él, esa actitud permite recuperar la capacidad de habitar el presente y disfrutar de los pequeños rituales cotidianos: una charla, un café sin apuro, una caminata, compartir tiempo sin necesidad de registrarlo.

“El disfrute no siempre llega después de producir o cumplir. A veces está en ese momento mínimo que no se sube a redes”, afirmó. Y agregó: “Cuando uno elige dónde estar y con quién, recupera algo fundamental: la libertad de no vivir para el algoritmo”.

En un contexto atravesado por pantallas, comparaciones y estímulos constantes, el mensaje es claro: perderse cosas también puede ser una forma de cuidarse. Y, como resume Guzmán, “no estar en todo no es un problema; el problema es no poder disfrutar de lo que sí está pasando”.