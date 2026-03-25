Actividades por el Día del Niño por Nacer en Jujuy: charlas y encuentros abiertos

En San Salvador de Jujuy, el barrio Cuyaya se prepara para una actividad especial vinculada al Día del Niño por Nacer . El encuentro se realizará este viernes 27 de marzo a las 20 en la Parroquia San José Obrero.

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La propuesta está dirigida al público en general y cuenta con entrada libre y gratuita. La iniciativa busca generar un espacio de reflexión sobre la vida desde la gestación, en el marco de la efeméride que se recuerda cada 25 de marzo.

El Día del Niño por Nacer se conmemora en Argentina desde 1999. La fecha se establece durante la presidencia de Carlos Menem, lo que ubica al país entre los primeros en institucionalizar esta jornada.

El 25 de marzo coincide con la Anunciación , una celebración del calendario cristiano que recuerda la concepción de Jesús. Esta relación otorga un sentido simbólico a la efeméride.

Con el paso del tiempo, otros países como Guatemala, Chile y Perú también incorporaron la fecha en sus calendarios.

Una jornada que promueve actividades y debates

Durante el Día del Niño por Nacer se desarrollan diversas actividades en distintos puntos del país y del mundo. Charlas, encuentros comunitarios y campañas forman parte de las acciones habituales.

Estas propuestas buscan visibilizar la vida desde sus primeras etapas y generar espacios de información. Al mismo tiempo, la fecha forma parte de debates sociales vinculados a derechos, salud y decisiones reproductivas.

Charlas con enfoque científico y pastoral en Barrio Cuyaya

El encuentro en Cuyaya llevará el nombre “La belleza de la vida en el vientre materno”. La actividad contará con la participación de la bioquímica Susana Canil y el presbítero Germán Maccagno.

Canil abordará la temática desde una perspectiva científica, mientras que Maccagno desarrollará el tema desde una mirada pastoral centrada en la dignidad de la vida.

El objetivo es brindar un espacio informativo con distintas miradas sobre la gestación y el valor de la vida.

Organización y detalles del evento

La actividad es organizada por la Parroquia San José Obrero junto a la Pastoral Familia y Vida de la Diócesis de Jujuy.

El encuentro se presenta como una propuesta abierta para vecinos, familias y toda persona interesada en la temática. Se desarrollará en el salón parroquial ubicado en el barrio Cuyaya.

La convocatoria se enmarca en las actividades locales por el Día del Niño por Nacer, con el objetivo de promover la participación comunitaria.