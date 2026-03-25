miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 13:06
País.

Actividades por el Día del Niño por Nacer en Jujuy: charlas y encuentros abiertos

El Día del niño por nacer busca visibilizar la vida desde la gestación y genera actividades, debates y acciones en distintos países

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Actividades por el Día del Niño por Nacer en Jujuy: charlas y encuentros abiertos

Actividades por el Día del Niño por Nacer en Jujuy: charlas y encuentros abiertos

En San Salvador de Jujuy, el barrio Cuyaya se prepara para una actividad especial vinculada al Día del Niño por Nacer. El encuentro se realizará este viernes 27 de marzo a las 20 en la Parroquia San José Obrero.

Lee además
Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio
Llamado a la solidaridad de los jujeños.
Empatía.

Tras la partida de su hija y la internación de su niño, impulsa una colecta para otros pequeños pacientes

La propuesta está dirigida al público en general y cuenta con entrada libre y gratuita. La iniciativa busca generar un espacio de reflexión sobre la vida desde la gestación, en el marco de la efeméride que se recuerda cada 25 de marzo.

El significado de la fecha en Argentina y el mundo

El Día del Niño por Nacer se conmemora en Argentina desde 1999. La fecha se establece durante la presidencia de Carlos Menem, lo que ubica al país entre los primeros en institucionalizar esta jornada.

El 25 de marzo coincide con la Anunciación, una celebración del calendario cristiano que recuerda la concepción de Jesús. Esta relación otorga un sentido simbólico a la efeméride.

Con el paso del tiempo, otros países como Guatemala, Chile y Perú también incorporaron la fecha en sus calendarios.

Una jornada que promueve actividades y debates

Durante el Día del Niño por Nacer se desarrollan diversas actividades en distintos puntos del país y del mundo. Charlas, encuentros comunitarios y campañas forman parte de las acciones habituales.

Estas propuestas buscan visibilizar la vida desde sus primeras etapas y generar espacios de información. Al mismo tiempo, la fecha forma parte de debates sociales vinculados a derechos, salud y decisiones reproductivas.

Charlas con enfoque científico y pastoral en Barrio Cuyaya

El encuentro en Cuyaya llevará el nombre “La belleza de la vida en el vientre materno”. La actividad contará con la participación de la bioquímica Susana Canil y el presbítero Germán Maccagno.

Canil abordará la temática desde una perspectiva científica, mientras que Maccagno desarrollará el tema desde una mirada pastoral centrada en la dignidad de la vida.

El objetivo es brindar un espacio informativo con distintas miradas sobre la gestación y el valor de la vida.

Organización y detalles del evento

La actividad es organizada por la Parroquia San José Obrero junto a la Pastoral Familia y Vida de la Diócesis de Jujuy.

El encuentro se presenta como una propuesta abierta para vecinos, familias y toda persona interesada en la temática. Se desarrollará en el salón parroquial ubicado en el barrio Cuyaya.

La convocatoria se enmarca en las actividades locales por el Día del Niño por Nacer, con el objetivo de promover la participación comunitaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Tras la partida de su hija y la internación de su niño, impulsa una colecta para otros pequeños pacientes

Un niño murió en una colonia de vacaciones en Tucumán

Aumentó la canasta de crianza: cuánto cuesta criar un niño en Argentina

La UBA se afirma en el ranking QS 2026: cinco carreras entre las 50 mejores del mundo

Lo que se lee ahora
Buddys, el perro jujeño que es viral  video
Jujuy.

Fanático del fiambre y fiel a una cafetería: la historia del perro jujeño que es viral

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. video
24M.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Jujuy marchó por el 24 de marzo

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil video
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel