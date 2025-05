ANSES: cuál es el monto de las PNC en junio 2025

Cómo obtener una Pensión No Contributiva (PNC) desde la pagina de ANSES

ANSES dispone de las Pensiones No Contributivas (PNC) para diversos sectores de la población, en una prestación que otorga el Estado argentino a través del organismo a quienes no poseen trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, debido a lo que no han realizado aportes al sistema previsional.