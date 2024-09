Causa Fabiola Yañez: declaró el ex médico presidencial y confirmó los moretones

Federico Saavedra , quien fue responsable de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández , y hoy declaró en la causa que Fabiola Yañez le inició al ex Presidente por violencia de género , donde reconoció que vio el golpe que tenía la ex Primera Dama en su ojo .

El médico declaró como testigo en los tribunales de Comodoro Py frente al fiscal federal Ramiro González y aseguró que cuando indagó el origen del golpe, tanto el ex mandatario como la ex Primera Dama le dijeron que había sido “involuntario” .

Yañez había dicho que el doctor conocía los golpes que le habría propinado el ex jefe de Estado y que, para tratarlos, le habría dado globulitos de árnica. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño” , contó Yañez.

“Llamamos al Dr. Saavedra, y me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, relató Yañez en su primera presentación en la causa.

Los libros de la Unidad Médica Presidencial de Olivos, a cargo de Saavedra entre 2019 y 2023, revelaron datos trascendentes mencionados por Yañez en su denuncia, ya que confirman que el 1 de julio de 2021 ingresó a la residencia presidencial un frasco de árnica, un medicamento utilizado para disminuir la inflamación.

Federico Saavedra declaró en la causa que Fabiola Yañez le inició a Alberto Fernández Federico Saavedra declaró en la causa que Fabiola Yañez le inició a Alberto Fernández

En la causa que se le sigue al ex presidente declararon la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero y Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial, quien confirmó las peleas y discusiones entre Fernández y Yañez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.