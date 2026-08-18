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18 de agosto de 2026 - 12:45
FNE 2026

Charo Mayolga Bernardi es la nueva representante de los estudiantes de Río Negro

La joven de Viedma fue elegida representante de los estudiantes de Río Negro y viajará a Jujuy para participar de la Elección Nacional.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La joven es oriunda de Viedma y viajará a la provincia para formar parte de las distintas actividades de la FNE 2026, que volverá a reunir a estudiantes y representantes de diferentes puntos del país.

Charo representará a Río Negro en la Elección Nacional

Uno de los momentos centrales de su paso por Jujuy será la Elección Nacional, prevista para el viernes 25 de septiembre. Allí, Charo Mayolga Bernardi compartirá escenario con las representantes de las distintas provincias argentinas.

La joven llegará como representante de los estudiantes de Río Negro y será parte de una de las noches más esperadas de la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Tan Biónica tocará en la Elección Nacional

Además de la elección de la nueva representante nacional, la jornada contará con un show musical destacado: Tan Biónica se presentará en Jujuy durante la noche de la Elección Nacional.

La banda será uno de los grandes atractivos del viernes 25 de septiembre y acompañará una jornada que reunirá a miles de estudiantes en el marco de la FNE 2026.

De esta manera, Charo Mayolga Bernardi se prepara para viajar desde Viedma hacia Jujuy y representar a Río Negro en una edición especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que este año celebra sus 75 años.

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