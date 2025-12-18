Congelan los bienes de José Luis Espert por una causa por lavado de dinero

La Justicia federal resolvió en las últimas horas congelar todos los bienes de José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y tendrá una vigencia inicial de 90 días. La causa analiza presuntas irregularidades patrimoniales y los vínculos del exdiputado libertario con el ciudadano Fred Machado, imputado por narcotráfico en Estados Unidos.

La medida cautelar se dictó tras un pedido de la fiscalía federal, que busca resguardar el avance de la investigación y evitar movimientos patrimoniales que puedan afectar el proceso judicial.

El congelamiento de bienes fue solicitado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo del fiscal Fernando Domínguez. En su presentación, el Ministerio Público consideró necesaria la medida para preservar el estado actual de los bienes bajo análisis.

Según se desprende del expediente, el objetivo es impedir cualquier modificación registral, transferencias o desaparición de activos que puedan generar perjuicios irreversibles en la causa.

La resolución no solo alcanza a José Luis Espert. El juez también dispuso el congelamiento de los bienes de su pareja, María Mercedes González, y de la sociedad Varianza S.A., firma que aparece mencionada en el expediente judicial.

De acuerdo con la investigación, los fiscales detectaron que Espert omitió declarar su participación en Varianza S.A. dentro de sus declaraciones juradas. Además, señalaron inconsistencias en la valuación de algunos de sus bienes declarados ante los organismos de control.

La investigación por presunto lavado de dinero

La causa se centra en los presuntos vínculos entre Espert y Fred Machado, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico. Según consta en la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois, el economista habría recibido al menos 200 mil dólares por parte de Machado.

Ese presunto vínculo tomó estado público durante la campaña electoral bonaerense, cuando Espert encabezaba la lista de La Libertad Avanza para la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Tras la difusión de la denuncia y el avance de la investigación judicial, Espert renunció a su candidatura. En el expediente se mencionan supuestos aportes de campaña y viajes en avión privado que habrían fortalecido la relación entre el exdiputado y el empresario guatemalteco.

Estos elementos forman parte del análisis que realiza la fiscalía para determinar el origen y destino de los fondos bajo sospecha.

Los fiscales advirtieron que los ingresos declarados por Espert no resultan suficientes para justificar determinadas exteriorizaciones patrimoniales. En ese marco, mencionaron la posible existencia de una cuenta no registrada en el exterior.

Según la investigación, en esa cuenta Espert habría recibido 30 mil dólares provenientes de Wellington Capital Markets Ltd, una operatoria que ahora se encuentra bajo análisis judicial.

Un posible testaferro en la causa

Otro de los puntos relevantes del expediente es la situación de Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert. Los investigadores lo identificaron como un posible testaferro dentro de la operatoria bajo sospecha.

Iglesias, de 23 años, no registra ingresos declarados y figura como titular de un vehículo valuado en más de 70 millones de pesos. Por este motivo, el juez también ordenó el congelamiento temporal de sus bienes.

El magistrado sostuvo que, si bien aún no se logró reconstruir por completo el recorrido del dinero investigado, el vínculo entre Espert y Machado se vio reforzado por documentación incorporada al expediente.

Entre los elementos analizados figura un supuesto contrato de servicios profesionales firmado entre Espert y la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., vinculada a Machado. Para la Justicia, ese documento podría haber sido utilizado como una herramienta para justificar de manera anticipada la entrega de fondos.