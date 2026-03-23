Córdoba: un policía salvó a un nene de 3 años de ser arrollado por un tren de carga

Un nene de 3 años se salvó gracias a la rápida acción de un policía.

Un dramático episodio ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde un policía rescató a un niño de 3 años que se encontraba sobre las vías, segundos antes de que pasara un tren de carga. El hecho sucedió en el barrio Villa Los Galpones y fue confirmado por fuentes policiales.

Se trata de el cabo primero Pablo Luna del departamento Motocicletas de la Policía de Córdoba quien se encontraba en proximidad a las vías del tren patrullando la zona.

De acuerdo con la información oficial, el menor estaba en la zona de la intersección de las calles Mendoza y Saráchaga, por donde circulan formaciones ferroviarias que conectan Juárez Celman con la estación Alta Córdoba. En ese momento, el tren ya se aproximaba y el margen de reacción era mínimo.

Cómo fue el rescate del niño en las vías Un efectivo de la División Motocicletas que patrullaba el sector advirtió que el pequeño estaba sobre las vías. Al notar la inminencia del paso del tren, bajó rápidamente de su moto, corrió hacia el lugar y logró sacarlo apenas segundos antes de que pasara la formación.

La rápida intervención del uniformado evitó un desenlace trágico. Tras el hecho, el niño no sufrió lesiones de gravedad, mientras que las autoridades destacaron el accionar del policía por haber reaccionado a tiempo. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Investigan cómo llegó el menor al lugar Luego del rescate, la Policía inició actuaciones para determinar cómo el nene llegó hasta las vías sin supervisión de un adulto. Poco después, los efectivos localizaron a la madre del menor, una joven de 24 años, quien señaló que su hijo había salido del domicilio en un momento de descuido. El caso volvió a poner en foco los riesgos que existen en zonas cercanas al tendido ferroviario y la importancia de extremar los cuidados para evitar situaciones que puedan terminar en tragedia.

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