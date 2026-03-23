lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 18:10
País.

Córdoba: un policía salvó a un nene de 3 años de ser arrollado por un tren de carga

El hecho ocurrió en el barrio Villa Los Galpones. Un efectivo que patrullaba la zona vio al menor sobre las vías y lo rescató segundos antes del paso de la formación.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Un nene de 3 años se salvó gracias a la rápida acción de un policía.

Un nene de 3 años se salvó gracias a la rápida acción de un policía.

Un dramático episodio ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde un policía rescató a un niño de 3 años que se encontraba sobre las vías, segundos antes de que pasara un tren de carga. El hecho sucedió en el barrio Villa Los Galpones y fue confirmado por fuentes policiales.

Lee además
encontraron a esmeralda pereyra lopez en cordoba: es ella, esta en buen estado
País.

Encontraron a Esmeralda Pereyra López en Córdoba: "Es ella, está en buen estado"
CasoEsmeralda en Córdoba: “No hay detenidos ni sospechosos”, aseguró la fiscal 
País.

Caso Esmeralda en Córdoba: "No hay detenidos ni sospechosos", aseguró la fiscal

Se trata de el cabo primero Pablo Luna del departamento Motocicletas de la Policía de Córdoba quien se encontraba en proximidad a las vías del tren patrullando la zona.

De acuerdo con la información oficial, el menor estaba en la zona de la intersección de las calles Mendoza y Saráchaga, por donde circulan formaciones ferroviarias que conectan Juárez Celman con la estación Alta Córdoba. En ese momento, el tren ya se aproximaba y el margen de reacción era mínimo.

Cómo fue el rescate del niño en las vías

Un efectivo de la División Motocicletas que patrullaba el sector advirtió que el pequeño estaba sobre las vías. Al notar la inminencia del paso del tren, bajó rápidamente de su moto, corrió hacia el lugar y logró sacarlo apenas segundos antes de que pasara la formación.

La rápida intervención del uniformado evitó un desenlace trágico. Tras el hecho, el niño no sufrió lesiones de gravedad, mientras que las autoridades destacaron el accionar del policía por haber reaccionado a tiempo.

Embed

Investigan cómo llegó el menor al lugar

Luego del rescate, la Policía inició actuaciones para determinar cómo el nene llegó hasta las vías sin supervisión de un adulto. Poco después, los efectivos localizaron a la madre del menor, una joven de 24 años, quien señaló que su hijo había salido del domicilio en un momento de descuido.

El caso volvió a poner en foco los riesgos que existen en zonas cercanas al tendido ferroviario y la importancia de extremar los cuidados para evitar situaciones que puedan terminar en tragedia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encontraron a Esmeralda Pereyra López en Córdoba: "Es ella, está en buen estado"

Caso Esmeralda en Córdoba: "No hay detenidos ni sospechosos", aseguró la fiscal

Incautan celulares del entorno de la nena desaparecida en Córdoba y suman nuevas pistas

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini en pleno show de Córdoba: el momento romántico

Javier Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio

Lo que se lee ahora
Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios video
Economía.

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel