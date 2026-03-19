Caso Esmeralda en Córdoba: “No hay detenidos ni sospechosos”, aseguró la fiscal 

Tras el hallazgo de Esmeralda, la nena de 2 años que buscaban en la provincia de Córdoba desde el miércoles , la fiscal de Cosquín a cargo de la investigación, Silvana Pen , habló en rueda de prensa y dio detalles del caso.

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“ La encontró un grupo motorizado saliendo de unos pastizales . Estaba a 430 metros de distancia de la casa, a 300 metros del río. Ella venía caminando saliendo de unos pastizales de ahí. El escuadrón motorizado la contuvo hasta que llegué”, detalló.

Agregó que la pequeña estaba vestida con el mismo body que la mamá dijo que tenía. “Venía caminando saliendo de los pastizales, nos fundimos en un abrazo”, dijo admitiendo que fue un acto muy emotivo y que le nació como madre.

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“Está en un estado de estrés. Tiene pequeñas lesiones como raspaduras en las piernitas y en la ceja. Nada para todo lo que debe haber pasado. No está en un estado de somnolencia porque comió, se recuperó, está en perfectas condiciones”.

La fiscal subrayó que “tenemos varias líneas de investigación que estamos tramitando. Estamos trabajando con cámaras, antenas telefónicas, entrecruzamiento de datos con testigos”, indicó sobre la investigación que comenzó este miércoles.

Confirmó que “no hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso. Existe el secreto de sumario, necesitamos preservar información para ir trabajándola. Sería inapropiado descartar alguna línea investigativa a esta altura ”.

“Es probable que en la casa (de la familia) pongan algún vallado para darles privacidad”, dijo Silvana Pen y detalló sobre las sospechas que recayeron sobre el circo que funcionaba en la ciudad, que “se hicieron allanamientos en donde estaba el circo, se secuestraron vehículos y es una línea de investigación más”.

aparicion de Esmeralda en Cordoba

Pen destacó el gran despliegue policial para buscar a la niña. “Para cualquier persona a cargo de una investigación es una gran responsabilidad y no hubiera podido hacer nada sin el equipo, tuvimos colaboración de todo el mundo, de todas las fuerzas policiales”.

La desaparición de Esmeralda en Córdoba

La búsqueda comenzó el miércoles cerca de las 14.30, cuando la madre descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. La pequeña estaba descalza. La puerta trasera de la casa que habitan estaba abierta, pero ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes comenzaron realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del Departamento Unidades de Alto Riesgo, para luego emitir la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

De la búsqueda participaron 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba, drones con detección de calor y equipos de la división canes. Pasadas las 11 de la mañana de este jueves, las autoridades confirmaron el hallazgo de E. en un predio ubicado a unos 300 metros de su casa.