Crean en Argentina el primer cerdo genéticamente modificado para trasplantes humanos

La llegada al mundo del primer cerdo modificado genéticamente con fines de trasplantes en América Latina representa un avance trascendental para el desarrollo de la medicina regenerativa en la región. Se trata de un objetivo alcanzado en conjunto por dos entidades de renombre en Argentina.

Puntualmente, este hito fue alcanzado por un equipo integrado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) alcanzó un importante logro científico que ubica a Argentina entre el reducido grupo de naciones con capacidad para producir clones de cerdos con alteraciones genéticas diseñadas específicamente para el xenotrasplante de órganos.

El xenotrasplante consiste en implantar órganos, tejidos o células provenientes de una especie animal en un paciente humano. Su objetivo es ofrecer una alternativa frente a la escasez de donantes compatibles, aprovechando las semejanzas anatómicas y fisiológicas que existen entre ciertos animales, como el cerdo , y las personas. Mediante la modificación genética , estos órganos pueden adecuarse para disminuir las probabilidades de rechazo por parte del organismo receptor.

Este avance surge como una posible respuesta a la creciente necesidad de encontrar opciones frente al déficit crónico de órganos disponibles para trasplantes en la región.

De acuerdo con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en Argentina más de 7.000 personas permanecen en lista de espera para recibir un trasplante, mientras que la tasa de donación ronda los nueve donantes por cada millón de habitantes. Hasta junio de 2026, se realizaron cerca de 1.000 trasplantes en el país, una cifra que refleja la dimensión de esta problemática.

El primer cerdo modificado para trasplantes en América Latina

El nacimiento del primer lechón clonado con tres genes inactivados constituye el primer antecedente registrado fuera de Estados Unidos y China. Esta alteración genética, denominada “triple knockout”, fue desarrollada para reducir las barreras inmunológicas responsables del rechazo inmediato que suelen generar los órganos de origen animal cuando son trasplantados a seres humanos.

El proceso implicó la modificación genética de células de origen porcino y la aplicación de transferencia embrionaria, un procedimiento de elevada complejidad que hizo posible obtener un clon preparado para disminuir el reconocimiento por parte del sistema inmunológico humano.

El grupo de investigadores de la UNSAM, encabezado por Adrián Mutto, estuvo a cargo de la clonación molecular y de la manipulación genética de embriones. El objetivo de estas alteraciones fue impedir la actividad de los genes que provocan una fuerte respuesta inmunológica en las personas.

Los investigadores detectaron tres genes cuya inactivación es fundamental para reducir la intensa reacción del sistema inmunológico que, habitualmente, provoca el rechazo de órganos trasplantados desde animales hacia seres humanos.

Por su parte, la Facultad de Veterinaria de la UBA estuvo a cargo de todo el proceso biológico, desde la inseminación hasta el parto del lechón. Sobre este trabajo, el médico veterinario y docente de la UBA, especialista en reproducción porcina, Marcelo Acerbo, explicó: “Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones”.

Como parte del procedimiento, se realizó la implantación quirúrgica de 120 embriones previamente modificados genéticamente en una cerda receptora mediante técnicas de baja invasividad.

Una posible respuesta al déficit de órganos

El xenotrasplante, que consiste en transferir células, tejidos u órganos de una especie animal a un ser humano, aparece como una alternativa para enfrentar la escasez mundial de órganos destinados a trasplantes. En ese contexto, el cerdo es considerado la opción más adecuada debido a las similitudes anatómicas y fisiológicas que comparte con las personas, sumadas a su elevada capacidad reproductiva.

El principal reto consiste en impedir que el sistema inmunológico humano reconozca el órgano proveniente de un animal y lo rechace de forma inmediata. Con ese objetivo fue desarrollada la estrategia conocida como “triple knockout”, pensada para minimizar esa respuesta defensiva. En Argentina, esta investigación adquiere una importancia particular debido a la reducida disponibilidad de donantes, según los datos del INCUCAI.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que apenas se logra cubrir alrededor del 10% de la demanda global de órganos para trasplantes, una situación que pone de relieve la necesidad de avanzar en alternativas como el xenotrasplante.

La iniciativa también prevé nuevas fases de desarrollo, entre ellas la incorporación de modificaciones genéticas adicionales mediante la técnica denominada knock-in. Los investigadores de la UNSAM proyectan añadir hasta siete genes más con el propósito de mejorar la compatibilidad de los órganos de origen porcino con el organismo humano receptor.

“Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales”, agregó Acerbo.

Proyección y desafíos: de la investigación al quirófano

El nacimiento de este primer lechón constituye apenas el punto de partida de un proyecto que todavía demandará varios años de investigación antes de avanzar hacia pruebas de trasplantes en seres humanos. La aprobación para esas etapas dependerá de evaluaciones preclínicas supervisadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), organismo que deberá comprobar que los órganos porcinos modificados no provoquen rechazo en los futuros receptores.

Desde el aspecto institucional, la UBA contribuye con profesionales especializados, quirófanos equipados, espacios destinados a la cría y la infraestructura necesaria para el cuidado de los animales. En paralelo, la UNSAM encabeza las tareas de modificación genética y el desarrollo de la tecnología biotecnológica aplicada al proyecto.

En la actualidad, los investigadores trabajan con dos cerdas gestantes que llevan nuevos clones en desarrollo y proyectan sumar cinco clones adicionales antes de finalizar junio. La meta a largo plazo consiste en desarrollar una línea genética de cerdos donantes preparada para procedimientos de xenotrasplante, siguiendo el camino iniciado por las experiencias más avanzadas realizadas en Estados Unidos.

La medicina enfrenta desde hace años una marcada escasez de órganos disponibles para trasplantes, y los progresos alcanzados en clonación animal y modificación genética plantean nuevas alternativas terapéuticas para ampliar las posibilidades y beneficiar a miles de pacientes. De acuerdo con la información difundida por la UBA, la labor conjunta entre esa universidad y la UNSAM posiciona a la ciencia argentina entre los referentes de la investigación biomédica de vanguardia.