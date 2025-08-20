Crimen de Coghlan: el juez rechaza la indagatoria a Graf y pide aclarar la imputación

El juez rechazó la indagatoria a Graf y le pidió al fiscal que siga investigando.

El juez Alejandro Litvack , del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56 , desestimó el pedido de indagatoria para Cristian Graf , señalado como principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima , cuyos restos fueron hallados en su vivienda del barrio de Coghlan .

La petición había sido presentada por el fiscal Martín López Perrando , con el fin de que Graf declarara formalmente como imputado .

No obstante, en la resolución a la que tuvieron acceso colegas de TN, el magistrado subrayó que “ no se encuentran determinados los hechos por los cuales la fiscalía solicitó que se le reciba declaración indagatoria a Graf ”.

Por ello, y “ a efectos de no vulnerar la garantía del debido proceso , y evitar posibles futuras nulidades que pudieran entorpecer el avance correcto de este proceso”, Litvack instó al fiscal a continuar con la investigación y a precisar los fundamentos de la imputación .

“Considero que más allá del exhaustivo detalle de la prueba producida y enunciada en su dictamen, y sin adentrarnos en la cuestión de fondo, lo cierto es que no contamos con una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado”, señaló.

Destacó que esta situación podría representar un impedimento para que la fiscalía realice la acusación que considere adecuada si el proceso continúa.

“Antes de expedirme en los términos solicitados, devolveré el sumario a la fiscalía con el fin de que aclare los fundamentos de su imputación”, concluyó.

La defensa de Cristian Graf

La semana pasada, Martín Díaz, representante legal de Cristian Graf, declaró en Telenoche (eltrece) que su cliente “tiene el deseo de saber la verdad” e insistió con que “no tiene nada que ver” con el crimen.

El abogado descartó que Graf haya interferido con las tareas en la vivienda donde se hallaron los restos. “Si hubiera obstruido esa remoción de tierra no tendría un muro nuevo, que fue hecho por estos mismos albañiles. Cuando aparecieron los huesos fue la familia Graf la que llamó al 911. ¿Dónde está el entorpecimiento?”, cuestionó.

Acerca de la propiedad, Díaz señaló que fue adquirida por el abuelo de Graf y posteriormente pasó a sus padres. “Mi asistido está viviendo ahí en una casa que recibió de herencia. No tiene idea de cómo llegaron los restos, es lo mismo que va a declarar si el juez lo cita”, concluyó.

Las sospechas

La información de que el principal sospechoso residía en la vivienda donde se hallaron los restos de Diego Fernández Lima surgió gracias al relato de un antiguo compañero de ambos, quien vive en el extranjero y se puso en contacto con la fiscalía tras enterarse de la situación a través del chat de egresados.

A partir de ese dato, los investigadores, que buscan esclarecer quién cometió el crimen y bajo qué circunstancias, dirigieron su atención hacia el hombre de 56 años.

Con el paso de los días, el testimonio de otro testigo reforzó las sospechas. Daniel Scarfo, encargado de la obra donde se encontraron los huesos, contó que tuvo interacción con el sospechoso. “Cuando salimos a la vereda después del hallazgo, él se acercó y le contamos lo que pasó. Ahí nos dio tres hipótesis sobre lo que pudo haber pasado”, relató.

Scarfo relató que sus interacciones con Graf siempre fueron cortas y cordiales. “Dijo que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí”, rememoró.

En esa misma charla, el principal implicado también ofreció otra explicación: “Comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800”.

No obstante, la versión que más llamó la atención de los obreros fue la tercera planteada por Graf. “Recordó que cuando hicieron la pileta, pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos en él”, explicó el trabajador.