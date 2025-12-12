viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 20:08
Causa.

Denunciaron a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos por más de $7.500 millones

La DGI acusó penalmente a la Asociación del Fútbol Argentino por retener impuestos y contribuciones sin depositarlos en los plazos legales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
AFA.

AFA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, una acusación que implica un perjuicio fiscal estimado en $7.593.903.512,23. La presentación sostiene que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia retuvo impuestos y contribuciones correspondientes a distintos períodos, pero no los ingresó dentro del plazo legal de 30 días.

Lee además
Sanción a Estudiantes.
Fallo.

La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón por 6 meses y sancionó a 11 jugadores de Estudiantes
Javier Milei no viajará al sorteo del Mundial 2026.
Política.

Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026 tras las polémicas con la AFA

La denuncia fue firmada por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de ARCA, y patrocinada por los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal. El escrito señala que la AFA incumplió sus obligaciones como agente de retención, superando ampliamente el mínimo de $100.000 mensuales que establece el Régimen Penal Tributario para configurar delito.

Qué retenciones no depositó la AFA, según ARCA

El juez Luis Armella ordenó nueve operativos distintos en domicilios de la financiera vinculada con Claudio "Chiqui" Tapia.
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El informe técnico detalla dos grandes bloques de incumplimientos:

  • Retenciones impositivas no ingresadas a término:

    $916.005.301,41 correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y el régimen de retención del artículo 79, de agosto y septiembre de 2025.

  • Retenciones de seguridad social ingresadas fuera de término:

    $6.677.898.210,82, correspondientes a contribuciones retenidas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

La suma total denunciada asciende así a $7.593.903.512,23.

El argumento judicial y la postura del Gobierno

La denuncia sostiene que la AFA incurrió en el delito de apropiación indebida de tributos, previsto en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario. Para ARCA, la entidad retuvo fondos que no le pertenecían y omitió deliberadamente ingresarlos al fisco en los plazos legales.

El escrito subraya que los montos retenidos “no constituyen fondos propios de la entidad” y que su uso o demora en el depósito implica un “financiamiento indebido”.

La agencia también remarcó que existe dolo, ya que la AFA conocía sus obligaciones y contaba con los medios para cumplirlas. En esa línea, responsabiliza a los directivos —en particular al presidente Tapia— como órganos de administración que representan la voluntad de la entidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón por 6 meses y sancionó a 11 jugadores de Estudiantes

Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026 tras las polémicas con la AFA

El Gobierno alerta sobre las irregularidades de AFA pero niega una posible intervención

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes

AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?

Lo que se lee ahora
Milanesas de papel higiénico.
Salud.

Escándalo en Santiago del Estero por milanesas hechas con papel higiénico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios cerca de Jujuy
Hallazgo.

Encontraron más de 16 mil huellas de dinosaurios en Bolivia

Fe y tradición: misas en el Santuario de Guadalupe sobre la Ruta 83
Sociedad.

Virgen de Guadalupe en Jujuy: Dónde queda el Santuario y horarios de las misas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel