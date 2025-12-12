Denunciaron a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos por más de $7.500 millones

La denuncia fue firmada por Vanina Mariel Vidal, jefa interina de la Sección Penal de ARCA, y patrocinada por los abogados Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal. El escrito señala que la AFA incumplió sus obligaciones como agente de retención, superando ampliamente el mínimo de $100.000 mensuales que establece el Régimen Penal Tributario para configurar delito.
Qué retenciones no depositó la AFA, según ARCA
El informe técnico detalla dos grandes bloques de incumplimientos:
Retenciones impositivas no ingresadas a término:
$916.005.301,41 correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y el régimen de retención del artículo 79, de agosto y septiembre de 2025.
Retenciones de seguridad social ingresadas fuera de término:
$6.677.898.210,82, correspondientes a contribuciones retenidas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
La suma total denunciada asciende así a $7.593.903.512,23.
El argumento judicial y la postura del Gobierno
La denuncia sostiene que la AFA incurrió en el delito de apropiación indebida de tributos, previsto en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario. Para ARCA, la entidad retuvo fondos que no le pertenecían y omitió deliberadamente ingresarlos al fisco en los plazos legales.
El escrito subraya que los montos retenidos “no constituyen fondos propios de la entidad” y que su uso o demora en el depósito implica un “financiamiento indebido”.
La agencia también remarcó que existe dolo, ya que la AFA conocía sus obligaciones y contaba con los medios para cumplirlas. En esa línea, responsabiliza a los directivos —en particular al presidente Tapia— como órganos de administración que representan la voluntad de la entidad.