El impresionante pueblo de Salta que parece estar colgado de una montaña

El norte de Argentina ofrece varios escondites montañosos que vale la pena visitar durante escapadas. Así es el caso de Iruya, ubicado en la provincia de Salta , que parece colgar de la montaña, combinando una belleza natural impresionante con una rica herencia cultural.

Escapadas. El río de Catamarca con aguas turquesas que enamora a sus visitantes

En el pueblo solo viven 1500 personas y es conocido popularmente como "el pueblo que cuelga de la montaña".

Iruya está ubicado en Salta, pero se accede desde Jujuy. Se encuentra específicamente en la región de los Valles Calchaquíes, dentro de la Quebrada de Humahuaca. Esta pintoresca localidad se halla a unos 320 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, la capital de la provincia, y a aproximadamente 2.780 metros sobre el nivel del mar. En 1995 fue declarado Lugar Histórico Nacional.

El camino para llegar a Iruya es largo y tiene un único acceso. Sólo puede realizarse desde la provincia de Jujuy, recorriendo la ruta Nacional Nº 9, a 26 km.

El viaje en auto desde Salta hasta Iruya lleva alrededor de 2 horas, considerando un camino de alta montaña irregular que requiere precaución al conducir. Otra alternativa es utilizar el transporte público desde Humahuaca,, Purmamarca o Tilcara, con un trayecto de 5 horas y media.

image.png

Cuándo conviene ir y qué se puede hacer en Iruya

A Iruya recomiendan ir fuera de la temporada de lluvias, de diciembre a marzo, ya que suele haber riesgo de inundaciones que pueden dejar a la localidad incomunicada. Es por eso que a Iruya conviene ir en la temporada de marzo a junio.

Las principales actividades que pueden disfrutarse en este pintoresco pueblo incluyen explorar sus calles empedradas y la arquitectura colonial, especialmente la Iglesia San Isidro Labrador.

También embarcarse en caminatas escénicas que revelan impresionantes paisajes montañosos y valles profundos como ir al Mirador el Cóndor, el Mirador de la Cruz, o el Río Iruya. Para los amantes del senderismo, se puede hacer un trekking desde Iruya hasta la localidad de San Isidro.