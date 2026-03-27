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27 de marzo de 2026 - 18:59
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EN VIVO: Javier Milei habló este viernes por cadena nacional por el fallo de YPF

El presidente brindó un discurso en cadena nacional en el que hizo referencia al fallo de Estados Unidos en el juicio por la expropiación de YPF.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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Javier Milei llevó a cabo este viernes desde las 19 un mensaje en cadena nacional para referirse al fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

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"La virtud de nuestros equipos no puede hacernos olvidar de la impericia del pasado"

Sobre el final de su discurso, el Presidente se detuvo para "aclarar algo: El hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa que tal desastre no existiera. Y todos lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no puede hacernos olvidar de la impericia del pasado", expresó.

"Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la patria", exclamó el Presidente.

Los agradecimientos individuales de Milei por el fallo de YPF

"Este logro es consecuencia del trabajo del quipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria legal y técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Irarzabal Murphy, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; los subprocuradores y sus equipos", dijo Milei.

"Destacamos además el rol del canciler Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford", añadió.

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"Una sentencia histórica en nuestra administración"

Recordó que el juicio se inició en el gobierno de Cristina Kirchner y se perdió en el de Alberto Fernández.

"Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Repito: una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron nuestro futuro, nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia no nos vuelva a costar una década perdida”, explicó.

Más de Milei contra el kirchnerismo por YPF

"Nacionalismo barato de pacotilla", dijo Milei sobre el discurso del kirchnerismo. Fue cuando hablaba de defensa de los intereses estratégicos. "La única forma de garantizarla es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo", expresó.

"Los falsos soberanistas nos pusieron en riesgo y nos empobrecieron", dijo.

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Milei apuntó contra el kirchnerismo

Tras hablar de "irresponsabilidad", el Presidente apuntó que "incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas".

"Lo voy a decir con nombre y apellido. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof", sostuvo. Calificó de "afrenta a los argentinos" el intento de "apropiarse" el fallo.

"Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos hubiera costado mucho más de lo que puede pagar la Argentina", añadió.

“Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”, aseguró el Presidente. “El populismo puede aparentar estar bien en el corto plazo y queda bien ante las cámaras, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo”, indicó.

“La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y la única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato”, sentenció.

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Un "hecho de trascendencia histórica"

"Argentinos de bien, buenas noches": así empezó Milei. Habló de alegría por un "hecho de trascendencia histórica" para la Argentina. "El fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica y diplomática de nuestro Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor".

"Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia. Es un día de festejo para los argentinos de bien, nos sacamos la espada de Damocles que colgaba sobre nuestra cabeza por la arrogancia populista".

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Comenzó la cadena nacional

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Qué dijo Javier Milei tras el fallo

“Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, dijo Milei tras agradecerles a los abogados y a la Procuración por el histórico fallo.

El Presidente cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y exministro de Economía, Axel Kicillof: “Tuvimos que venir a arreglar las cag... que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

“Y que ahora vengan a decir ‘Ah pero los viajes de Milei a Estados Unidos’, ‘ah pero el mameluco’, ‘ah pero la gestión’”, continuó el mandatario. “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, afirmó, al dar un golpe de puño sobre el atril.

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