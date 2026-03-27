EN VIVO: Javier Milei habló este viernes por cadena nacional por el fallo de YPF

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"La virtud de nuestros equipos no puede hacernos olvidar de la impericia del pasado"

Sobre el final de su discurso, el Presidente se detuvo para "aclarar algo: El hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa que tal desastre no existiera. Y todos lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no puede hacernos olvidar de la impericia del pasado", expresó.

"Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la patria", exclamó el Presidente.

Los agradecimientos individuales de Milei por el fallo de YPF

"Este logro es consecuencia del trabajo del quipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria legal y técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Irarzabal Murphy, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; los subprocuradores y sus equipos", dijo Milei.

"Destacamos además el rol del canciler Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford", añadió.