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16 de junio de 2026 - 10:23
País.

Este miércoles inicia el pago del primer aguinaldo en Tucumán

La Tesorería de Tucumán confirmó el cronograma del primer aguinaldo 2026 para estatales, que se pagará del 17 al 20 de junio.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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La Tesorería General de la Provincia de Tucumán informó que el pago del primer aguinaldo para trabajadores de la administración pública se realizará entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio.

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El cronograma alcanza a los distintos organismos del Estado provincial, incluyendo administración central, salud, educación, seguridad, poderes del Estado y municipios.

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Miércoles 17 de junio

Percibirán sus haberes los trabajadores del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.), Instituto Provincial de la Vivienda, Sociedad Aguas del Tucumán, ERSEPT, Estación Experimental Obispo Colombres e Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Jueves 18 de junio

Será el turno del personal de Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario), Educación (establecimientos provinciales y secundarios transferidos), Administración Central y Defensoría del Pueblo.

Viernes 19 de junio

Cobrarán trabajadores de Educación, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación y Dirección Provincial de Vialidad.

Sábado 20 de junio

Percibirán sus haberes municipios del interior, comunas rurales, jubilados fuera de convenio, renta vitalicia, Héroes de Malvinas, Dirección de Recursos Hídricos, ente de Turismo, Ente Cultural, IPACyM, SEPApYS, Instituto de Desarrollo Productivo, entre otros organismos.

Pago escalonado

Desde el organismo provincial recordaron que el cronograma se realiza de manera escalonada para ordenar la acreditación de haberes y garantizar el funcionamiento del sistema administrativo.

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