Hoy es el Día de la Secretaria: por qué se celebra cada 4 de septiembre

En Argentina, el 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria, una jornada destinada a valorar el trabajo de quienes cumplen funciones administrativas. Entre sus responsabilidades figuran la gestión de agendas y encuentros, la redacción y archivo de documentos, la atención de llamadas y visitas, además de la coordinación de viajes y múltiples tareas.
Históricamente, esta ocupación estuvo mayormente asociada a las mujeres, ya que fueron ellas quienes en su mayoría la ejercieron. Aunque no existe un consenso absoluto sobre el verdadero origen de la fecha, circulan dos hipótesis principales.
La fecha se celebra hace más de 80 años.
Día de la Secretaria: origen de la conmemoración y por qué es el 4 de septiembre
La primera explicación remite a la segunda fase de la Revolución Industrial, momento en el que el estadounidense Christopher Sholes creó la máquina de escribir. Su hija Lilian fue de las primeras personas en utilizarla y en perfeccionar la técnica de la dactilografía hacia 1850, disciplina que con el tiempo quedó íntimamente ligada a la labor secretarial.
Cien años más tarde, los fabricantes de máquinas de escribir decidieron establecer el 4 de septiembre como fecha conmemorativa para honrar a Sholes. En esa ocasión también comenzaron a organizar competencias de mecanografía, actividad que terminó de afianzar la fecha como celebración oficial.
En sus inicios la máquina de escribir estaba asociada a las secretarias.
De todos modos, la fecha no es la misma en todos los lugares del mundo. En Argentina y Uruguay la celebración tiene lugar cada 4 de septiembre, mientras que países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Bolivia y Perú la conmemoran el 26 de abril.
La segunda teoría sobre el origen de esta jornada ubica sus raíces en 1942, nuevamente en Estados Unidos, momento en que se reconocieron formalmente los derechos laborales de las secretarias y se constituyó la Asociación Nacional de Secretarias.
Las secretarias son fundamentales para el funcionamiento eficiente de empresas e instituciones.
Diez años después, en 1952, la entonces presidenta de esa entidad, María Barret, junto con el especialista en relaciones públicas Harry Klemfus, promovieron la instauración de la Semana Nacional de las Secretarias. Con el tiempo, aquella iniciativa fue evolucionando hasta transformarse en la conmemoración que hoy identificamos como el Día de la Secretaria.
Las mejores frases para compartir en el Día de la Secretaria
- "Gracias por hacer que el jefe parezca organizado. ¡Ese es un verdadero superpoder!".
- "¡Feliz Día de la Secretaria! Agradecemos tu dedicación y profesionalismo que hacen que todo funcione con armonía y eficacia".
- "Detrás de cada gran empresa hay un gran equipo de secretarias que mantienen el orden y la eficiencia".
- "Las secretarias son los héroes anónimos de cada oficina".
por qué se celebra el 4 de septiembre y los mejores mensajes para enviar hoy.
- "Sos la persona que siempre tiene la respuesta y la solución perfecta. ¡Feliz Día de la Secretaria!"
- "El éxito está en los detalles, y las secretarias son maestras en ellos".
- "Tu dedicación es inspiradora. ¡Feliz Día de la Secretaria!".
- "Gracias por ser el corazón organizador de nuestro equipo".
- "Tu trabajo hace que todo sea más fácil para nosotros. ¡Feliz día!"
- "Gracias por tu dedicación y por siempre estar dispuesta a ayudar”.
