29 de enero de 2026 - 16:23
DNU.

Incendios en la Patagonia: declararán la emergencia ígnea por decreto en las provincias afectadas

El Gobierno acordó declarar la Emergencia Ígnea mediante un DNU para asistir a las provincias afectadas por los incendios en la Patagonia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia (Archivo)

Emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia (Archivo)

El Gobierno nacional resolvió este jueves avanzar con la declaración de la Emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para asistir a las provincias del sur afectadas por los incendios forestales que afectan la zona hace varios días.

La decisión se tomó durante una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, ante la urgencia de la situación y el avance del fuego en la región patagónica.El encuentro se realizó este jueves al mediodía en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se extendió por más de una hora.

Allí se evaluó el pedido elevado por cinco gobernadores patagónicos para que el Congreso declare la emergencia, aunque el Ejecutivo considera que la vía del decreto es más rápida y eficaz.

Reunión de la Mesa Política
Reunión de la Mesa Política

Reunión de la Mesa Política

Incendios y asistencia

Desde el Gobierno sostienen que la magnitud de los incendios, que ya consumieron unas 45 mil hectáreas, amerita una respuesta inmediata. “La velocidad amerita esa vía”, señalaron fuentes oficiales, al justificar el uso del DNU en lugar de un tratamiento legislativo que podría demorar varias semanas.

Por el momento, no se confirmó la fecha exacta de publicación del decreto, ya que aún se analiza el alcance de los fondos que serán reasignados. La última Emergencia Ígnea nacional había sido declarada mediante el Decreto 2/2023, firmado por Alberto Fernández, con vigencia hasta enero de 2024.

Fondos y bomberos voluntarios

En paralelo, el Ejecutivo remarcó que ya se encuentra enviando asistencia a las provincias afectadas. En ese marco, Chubut recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional publicó la Resolución 91/2026, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios.

La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece una asignación total de más de $100.800 millones para 1.062 asociaciones de bomberos en todo el país, además de fondos destinados a federaciones provinciales.

Emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia (Archivo)
Emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia (Archivo)

Emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia (Archivo)

El pedido original de Emergencia Ígnea fue realizado por los gobernadores Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, quienes solicitaron declarar zona de desastre para acceder a herramientas excepcionales de asistencia y gestión del riesgo.

