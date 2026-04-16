La ciudad de Salta cumple 444 años: habrá festejos durante todo el día

La ciudad de Salta conmemora este martes el 444° aniversario de su fundación con una jornada cargada de actividades oficiales. En esta oportunidad, el acto central se desarrollará en el barrio Hernando de Lerma, en una decisión que busca poner en valor la identidad y la historia de este sector de la capital.

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La iniciativa fue impulsada por el intendente Emiliano Durand, quien dispuso trasladar la celebración fuera del casco céntrico tradicional.

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Las actividades comenzarán a partir de las 10 en la intersección de las calles Zabala y Santa Fe, en inmediaciones de la escuela primaria Nº 4316 Juana Azurduy de Padilla.

El acto contará con el tradicional desfile cívico-militar, del que participarán instituciones educativas, organizaciones sociales, entidades culturales y deportivas, junto a fuerzas armadas y de seguridad.

Música, ceremonia religiosa y tradiciones

La ceremonia estará acompañada por la Banda Municipal “25 de Mayo”, que interpretará el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas. Además, la invocación religiosa estará a cargo del Arzobispado de Salta.

Como parte de los festejos, también se realizará la tradicional entrega de chocolate patrio por parte del Ejército Argentino, una costumbre que se mantiene en este tipo de celebraciones.

Un barrio con historia

Desde el municipio destacaron que la elección del barrio Hernando de Lerma no es casual. Se trata de una zona con fuerte arraigo comunitario, surgida en la década de 1950, y representativa del crecimiento urbano de la ciudad.

Operativo de tránsito y cortes

En el marco de las actividades, se dispuso un operativo especial de tránsito que comenzará a las 8 de la mañana. Habrá cortes y filtros en distintos puntos cercanos al lugar del acto, especialmente en intersecciones como San Felipe y Santiago con Tucumán, Tucumán y Catamarca, y Corrientes y Lavalle, entre otras.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.