La UBA se afirma en el ranking QS 2026: cinco carreras entre las 50 mejores del mundo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a posicionarse con fuerza en el ranking QS World University Rankings by Subject 2026 , logrando ubicar cinco de sus carreras dentro de las 50 mejores del mundo y sumando un total de 12 entre las 100 primeras a nivel global. En el caso de Argentina , el país conserva 18 disciplinas dentro del top 100.

Sociedad. Tiene 12 años ya se graduó en la universidad y es una niña prodigio

Con esos números, el país mantiene la misma cifra registrada en la edición 2025 . Por su parte, el ranking QS World University Rankings by Subject 2026 analiza más de 21.000 programas académicos pertenecientes a 1.900 universidades distribuidas en 100 países .

La evaluación abarca 55 disciplinas agrupadas en cinco grandes áreas del conocimiento: Artes y Humanidades , Ingeniería y Tecnología , Ciencias de la Vida , Ciencias Naturales y Ciencias Sociales .

En esta edición, un total de 16 universidades de Argentina alcanzan 134 menciones dentro del ranking, lo que representa una mejora neta del 12% , de acuerdo con el informe de QS World University Rankings by Subject . Dentro de ese desempeño, 43 posiciones escalan, 27 retroceden , 44 se mantienen sin cambios y 20 aparecen por primera vez. La Universidad de Buenos Aires concentra 45 de esas 134 ubicaciones —aproximadamente un tercio del total— y encabeza el ranking nacional en 42 áreas de estudio .

uba

En cuanto a las disciplinas, cinco de la UBA logran ubicarse entre las 50 mejores del mundo: Lenguas Modernas (puesto 22), Ingeniería en Petróleo (35), Antropología (43), Derecho (34) e Historia del Arte (en el rango 26-50). En particular, la carrera de Letras —Lenguas Modernas— de la UBA se posiciona como la mejor clasificada entre todas las que se dictan en el país.

Asimismo, la Universidad de Buenos Aires conserva 12 disciplinas dentro del top 100, entre las que se destacan Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, todas ubicadas en el puesto 51. A estas se suman Política y Estudios Internacionales (99), Sociología (64) y Arte y Diseño (74), que también permanecen entre las mejor posicionadas.

En cuanto a las grandes áreas del conocimiento, la institución muestra mejoras en varias categorías: asciende al puesto 143 en Ingeniería y Tecnología, al 135 en Ciencias de la Vida y Medicina, y al 145 en Ciencias Naturales. En paralelo, se mantiene en el puesto 24 a nivel mundial en el área de Artes y Humanidades.

TodoJujuy - UBA Buenos Aires.jpg

“Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario”, señaló Ricardo Gelpi, rector de la institución.

Los resultados se dan a conocer en medio del conflicto que mantienen las universidades públicas con el Gobierno nacional en torno al financiamiento de la educación superior. Desde las casas de estudio advierten que, en los dos años de gestión del presidente Javier Milei, los salarios de docentes y personal no docente habrían registrado una caída cercana al 40%, una retracción superior a la que, en promedio, afectó a los ingresos del sector estatal. En ese contexto, reclaman la apertura de negociaciones paritarias.

Asimismo, expresan críticas hacia el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya implementado aún la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde octubre de 2025, y manifiestan su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo que busca introducir modificaciones sobre esa normativa.

La UBA tiene cinco carreras en el top 50 mundial y lidera a nivel nacional.

Desde los sindicatos del ámbito universitario sostienen que la propuesta presentada por el Gobierno —que contempla una actualización del 12,3% distribuida en tres tramos durante marzo, julio y septiembre— derivaría en una nueva pérdida del poder adquisitivo en 2026, teniendo en cuenta el incremento de la inflación registrado en los últimos meses.

En tanto, la semana pasada el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que la intención del oficialismo es avanzar con su propio proyecto de financiamiento para las universidades.

Avances y retrocesos

En la edición 2026 del ranking por disciplinas de QS World University Rankings by Subject, Argentina cuenta con 134 carreras posicionadas en la clasificación. Dentro de América Latina, el país queda por detrás de Brasil, que registra 382 programas; Chile, con 214; México, con 188; y Colombia, con 170.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse en el ranking QS por disciplinas 2026.

El informe de QS pone especial énfasis en el rendimiento del país en el área de Artes y Humanidades. Asimismo, se observan mejoras en Derecho, disciplina que por primera vez incorpora a ocho universidades argentinas dentro del grupo de las 400 mejores a nivel mundial.

No obstante, Argentina deja de aparecer en disciplinas como Odontología, Marketing, Enfermería y Música, y tampoco consigue ubicarse este año en áreas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o Ingeniería Civil. De acuerdo con QS World University Rankings by Subject, estas variaciones se explican principalmente por el progreso de otras universidades y no por un deterioro en el desempeño local.

“Los cambios en la representación no indican necesariamente un descenso en el rendimiento, sino más bien el ritmo al que otras instituciones de todo el mundo están avanzando en estos campos”, explicó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

Otras universidades argentinas

Universidad Nacional de La Plata.

La Universidad Nacional de La Plata se posiciona como la segunda institución con mayor cantidad de apariciones en el ranking, con un total de 25, y además es la que más crece en esta edición, registrando un incremento del 36% en sus ubicaciones. Su mejor resultado se observa en Estudios del Desarrollo, donde se sitúa en el rango 51-100.

Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba alcanza 18 presencias y también muestra avances en distintas áreas, especialmente en Artes y Humanidades, así como en Ciencias Sociales.

Entre las universidades de gestión privada, logran posicionarse dentro del top 100 la Universidad de Palermo con la carrera de Diseño (puesto 74), la Universidad Católica Argentina (UCA) en Teología (rango 51-100) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en Política y Estudios Internacionales (puesto 100).

Universidad Nacional de Córdoba.

Por su parte, desde la Universidad Austral destacaron su posición de referencia entre las universidades privadas del país en áreas como Derecho, Medicina, Negocios y Filosofía. Su rector, Julián Rodríguez, afirmó que estos resultados “reflejan la solidez de un proyecto académico consistente, que no responde a un logro aislado, sino a un trabajo sostenido en el tiempo”. La institución también sobresale en el área de Negocios y Management, donde alcanza el puesto 131 a nivel mundial.

Entre las instituciones del país que también cuentan con programas posicionados en el ranking aparecen varias universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad Nacional del Comahue (UNComa).

Universidad Austral.

En el ámbito privado, también aparecen con carreras clasificadas la Universidad de San Andrés (UdeSA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Un escenario global más competitivo

Desde QS Quacquarelli Symonds sostienen que los resultados correspondientes a 2026 deben interpretarse dentro de un contexto de creciente competencia a nivel mundial, en particular en áreas clave asociadas a la tecnología y a las ciencias de la salud.

“El ranking muestra un panorama global cada vez más competitivo, en el que los buenos resultados en otros países pueden afectar la representación en disciplinas específicas”, detalló Ben Sowter.

UBA.

El ranking por materias elaborado por QS Quacquarelli Symonds se construye a partir de cinco métricas principales: la valoración académica, la percepción de los empleadores —ambas relevadas mediante encuestas—, el volumen de publicaciones en revistas científicas de alto impacto, la cantidad de citas recibidas y el grado de internacionalización de los grupos de investigación.

La importancia relativa de cada uno de estos factores no es uniforme, sino que se ajusta según la disciplina evaluada. En áreas como Medicina, adquiere mayor relevancia el peso de la investigación, mientras que en campos vinculados a las artes cobra más influencia la reputación académica.