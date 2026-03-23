Las acciones argentinas subieron y el riesgo país volvió a 600 puntos tras la baja del petróleo

Las acciones argentinas y los bonos que cotizan en Wall Street operaron en alza este lunes, en una jornada marcada por una fuerte caída del precio del petróleo y una mejora general de los mercados internacionales. En ese contexto, el riesgo país bajó 25 puntos y se ubicó en 608 unidades, con lo que volvió a la zona de los 600 puntos.

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El movimiento se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que mantuvo conversaciones “muy positivas” con Irán y postergara ataques contra infraestructura energética iraní. Esa señal de menor tensión en Medio Oriente hizo retroceder con fuerza al crudo Brent, que llegó a tocar los US$96 por barril, después de haber arrancado el día cerca de US$108.

La baja del petróleo fue uno de los datos centrales de la jornada. Reuters informó que el Brent llegó a desplomarse más de 13% tras la decisión de Trump de pausar por cinco días los ataques previstos sobre plantas energéticas iraníes, en un contexto de expectativa por una eventual desescalada del conflicto.

El mercado venía operando con fuerte preocupación por una posible afectación del suministro global de energía. Por eso, apenas aparecieron señales de alivio, el precio del crudo corrigió con rapidez y también mejoraron las bolsas de Europa y Wall Street. Según Reuters, el Dow Jones subía más de 1% y las plazas europeas revertían pérdidas para pasar a terreno positivo.

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Cómo reaccionaron las acciones argentinas

En ese escenario, los activos argentinos acompañaron el rebote. Según TN, las ADR argentinas mostraron subas de hasta 7%, impulsadas principalmente por Banco Supervielle, Loma Negra y BBVA. Además, la mejora de los bonos ayudó a que el riesgo país, medido por JP Morgan, retrocediera hasta 608 puntos.

La reacción estuvo en línea con el mejor humor global: cuando cae la tensión geopolítica y baja el precio del petróleo, los inversores suelen recuperar apetito por activos de mayor riesgo, entre ellos los mercados emergentes. En este caso, la Argentina se vio beneficiada por ese cambio de clima financiero. Esta última explicación es una inferencia a partir del comportamiento conjunto del crudo, las bolsas globales y los activos argentinos durante la jornada.

El mensaje de Trump que cambió la rueda

Trump publicó en Truth Social que hubo avances para buscar una resolución del conflicto en Medio Oriente, y ese mensaje tuvo efecto inmediato en los mercados. Reuters consignó que los inversores interpretaron sus palabras como una pausa en la escalada, aunque persistieron dudas porque Irán negó que existieran negociaciones directas.

Aun con esa cautela, la rueda mostró un giro claro frente al nerviosismo que había dominado al mercado energético en las últimas semanas. El petróleo dejó atrás los máximos recientes, el gas también cedió en Europa y las acciones encontraron un respiro en medio de la volatilidad internacional.