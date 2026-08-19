Los argentinos gastan el sueldo antes del 20 del mes: especialista analizó qué pasa en Jujuy

Más del 60% de los argentinos atraviesa dificultades económicas después del día 20 de cada mes , según explicó la contadora Blanca Juárez durante una entrevista en Canal 4 . La especialista señaló que, pese a la desaceleración de la inflación, la recomposición de los salarios todavía no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Juárez indicó que el problema afecta tanto a trabajadores del sector privado como del público nacional y provincial. “Uno observa que hay un mejoramiento en la pauta salarial, pero sigue siendo en términos nominales, no en términos reales” , explicó, y remarcó que los ingresos continúan rezagados frente al incremento acumulado de los precios.

Según los datos mencionados por la especialista durante la entrevista, más del 60% de la población asalariada enfrenta dificultades económicas antes de terminar el mes . A ese grupo se suma aproximadamente un 20% que logra llegar con lo justo, mientras que apenas entre un 13% y un 15% tendría capacidad para generar algún nivel de ahorro.

La contadora explicó que el poder adquisitivo no debe analizarse solamente por el monto nominal de un salario, sino por la cantidad de bienes y servicios que permite adquirir. Alimentación, salud, educación y otros gastos esenciales de una familia son algunos de los rubros que terminan mostrando con mayor claridad el impacto.

En el caso de Jujuy, sostuvo que la recuperación depende en gran parte de la generación de empleo privado y de una mayor actividad económica. Para Juárez, las administraciones públicas no deberían ser el principal mecanismo para absorber la falta de puestos de trabajo, sino que deberían generarse condiciones para impulsar al sector privado.

También advirtió sobre la situación que atraviesan actividades como la industria textil y del calzado, que enfrentan una mayor competencia por la apertura de las importaciones y las compras a través de plataformas internacionales.

Minería y energía, entre los sectores que crecen en el Norte

Juárez señaló que, en paralelo, existen sectores que presentan mayores perspectivas de desarrollo, especialmente en las provincias del Norte. Entre ellos mencionó la minería, las energías alternativas y la exportación de litio.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de estas actividades todavía no alcanza para compensar las dificultades de otros sectores ni resolver por completo los problemas del mercado laboral.

La especialista sostuvo que la recuperación del consumo dependerá de que la mejora de los indicadores económicos termine trasladándose a los ingresos de las familias. “Hay que empezar a lograr que todas estas decisiones que se toman impacten en la economía micro, en el salario del ciudadano de a pie”, afirmó.

Sobre los próximos meses, Juárez también señaló que el dólar continúa funcionando como refugio para muchos argentinos frente a la pérdida del poder adquisitivo del peso y consideró que será necesario seguir de cerca su evolución y el eventual impacto sobre los precios.