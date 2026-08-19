miércoles 19 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2026 - 18:02
Economía.

Los argentinos gastan el sueldo antes del 20 del mes: especialista analizó qué pasa en Jujuy

La contadora Blanca Juárez analizó en Canal 4 el deterioro del poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes y el escenario económico en Jujuy.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Los argentinos no llegan a fin de mes.

Los argentinos no llegan a fin de mes.

Lee además
Deudas con los bancos (imagen creada con IA).
Jujuy.

Crecen las deudas en los jóvenes jujeños: una señal de alarma
Banco Central.
País.

El Banco Central descartó intervenir para ayudar a las personas con deudas

Juárez indicó que el problema afecta tanto a trabajadores del sector privado como del público nacional y provincial. “Uno observa que hay un mejoramiento en la pauta salarial, pero sigue siendo en términos nominales, no en términos reales”, explicó, y remarcó que los ingresos continúan rezagados frente al incremento acumulado de los precios.

Cuántos argentinos logran llegar a fin de mes

Según los datos mencionados por la especialista durante la entrevista, más del 60% de la población asalariada enfrenta dificultades económicas antes de terminar el mes. A ese grupo se suma aproximadamente un 20% que logra llegar con lo justo, mientras que apenas entre un 13% y un 15% tendría capacidad para generar algún nivel de ahorro.

La contadora explicó que el poder adquisitivo no debe analizarse solamente por el monto nominal de un salario, sino por la cantidad de bienes y servicios que permite adquirir. Alimentación, salud, educación y otros gastos esenciales de una familia son algunos de los rubros que terminan mostrando con mayor claridad el impacto.

En el caso de Jujuy, sostuvo que la recuperación depende en gran parte de la generación de empleo privado y de una mayor actividad económica. Para Juárez, las administraciones públicas no deberían ser el principal mecanismo para absorber la falta de puestos de trabajo, sino que deberían generarse condiciones para impulsar al sector privado.

También advirtió sobre la situación que atraviesan actividades como la industria textil y del calzado, que enfrentan una mayor competencia por la apertura de las importaciones y las compras a través de plataformas internacionales.

Minería y energía, entre los sectores que crecen en el Norte

Juárez señaló que, en paralelo, existen sectores que presentan mayores perspectivas de desarrollo, especialmente en las provincias del Norte. Entre ellos mencionó la minería, las energías alternativas y la exportación de litio.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de estas actividades todavía no alcanza para compensar las dificultades de otros sectores ni resolver por completo los problemas del mercado laboral.

La especialista sostuvo que la recuperación del consumo dependerá de que la mejora de los indicadores económicos termine trasladándose a los ingresos de las familias. “Hay que empezar a lograr que todas estas decisiones que se toman impacten en la economía micro, en el salario del ciudadano de a pie”, afirmó.

Sobre los próximos meses, Juárez también señaló que el dólar continúa funcionando como refugio para muchos argentinos frente a la pérdida del poder adquisitivo del peso y consideró que será necesario seguir de cerca su evolución y el eventual impacto sobre los precios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crecen las deudas en los jóvenes jujeños: una señal de alarma

El Banco Central descartó intervenir para ayudar a las personas con deudas

Deudas impagas en Jujuy: las jóvenes de Tilcara registran el porcentaje más alto

Deudas para llegar a fin de mes: una contadora jujeña explicó qué gastos deberían encender las alarmas

El curioso cartel que se viralizó en Salta por los ruidos y la alta velocidad

Lo que se lee ahora
Aumento de frutas y verduras en Jujuy.
Producción.

Cuánto cuesta llevar productos de Jujuy al Mercado Central de Buenos Aires: qué pasó con los fletes en 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció Pucho Ponce, el bajista de Los Tekis.
Jujuy.

Falleció "Pucho" Ponce, integrante de Los Tekis

Sin clases en los colegios católicos.
Jujuy.

Algunos colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes: cuáles son

Operativo del Same en la Cuesta de Lipán ( imagen con IA) video
Jujuy.

Tras dos accidentes fatales en la Cuesta de Lipán, advierten por el tramo entre los kilómetros 12 y 30

Jujuy: dramático parte tras el desbarranco en la Cuesta de Lipán
Tragedia.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una de las personas heridas tiene muerte cerebral

El Paso de Jama sigue cerrado por nieve 
Jujuy.

Restringen el paso de camiones desde Purmamarca por el cierre del Paso de Jama

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel