Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy

Los DNI de tapa celeste deberán ser renovados de manera obligatoria antes de que finalice 2026, según explicó Octavio Rivas, director del Registro Civil. El funcionario indicó que estas libretas saldrán de circulación al cumplir su período de vigencia y perderán toda validez.
Se trata de las libretas celestes que comenzaron a entregarse junto con una tarjeta, en algunos casos con la leyenda “no válida para votar”. Este modelo empezó a emitirse en 2009 y su última impresión se realizó en 2011.
Como los documentos tienen una vigencia de 15 años, los últimos ejemplares de este formato caducarán durante 2026. Por ese motivo, el Registro Civil recomendó revisar la fecha de vencimiento impresa en la libreta o en la tarjeta.
El cambio del DNI es obligatorio
Rivas explicó que el recambio no es opcional. Una vez que el documento alcance su fecha de vencimiento, dejará de tener validez y no podrá utilizarse para acreditar identidad.
“Estamos transitando un cambio compulsivo u obligatorio de Documento Nacional de Identidad. Todos esos documentos vencen necesariamente a fines de 2026”, señaló el director del organismo.
Algunas libretas pueden haber vencido antes, dependiendo de su fecha de emisión. Por eso, quienes todavía tengan este modelo deben controlar la información y acercarse a realizar la reposición.
El Gobierno, mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), presentó los nuevos modelos del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Qué trámites no podrán realizarse con el DNI vencido
Cuando el documento pierda vigencia, su titular no podrá utilizarlo para gestiones administrativas o situaciones en las que deba acreditar su identidad.
Entre los trámites mencionados se encuentran:
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Gestiones ante ANSES.
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Operaciones y trámites bancarios.
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Compra de pasajes y viajes.
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Salidas del país.
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Abordaje de vuelos.
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Controles de identificación realizados por fuerzas de seguridad.
“Ese documento, una vez que llegó a su fecha de vencimiento, caducó y perdió absolutamente toda validez”, explicó Rivas.
Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy
Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy (todojujuy)
La renovación se realiza sin turno previo
Las personas que tengan un DNI de tapa celeste pueden presentarse directamente en cualquiera de los centros de documentación, sin necesidad de solicitar un turno.
Al llegar, deberán mostrar el documento antiguo al operador. El personal iniciará el trámite para emitir el nuevo DNI en formato tarjeta.
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