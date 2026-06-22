lunes 22 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de junio de 2026 - 18:15
Trámite.

Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy

Quienes todavía utilicen estos DNI pueden presentarse directamente en cualquier centro de documentación para solicitar la renovación.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
DNI tapa celeste.

DNI tapa celeste.

Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy (todojujuy)

Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy (todojujuy)

Lee además
Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026.

Quiénes deben renovar el DNI en 2026 y cómo realizar el trámite paso a paso
Procedimiento de Gendarmería.
Policiales.

Expulsarán de Jujuy a cinco chinos que circulaban con DNI falsos

Se trata de las libretas celestes que comenzaron a entregarse junto con una tarjeta, en algunos casos con la leyenda “no válida para votar”. Este modelo empezó a emitirse en 2009 y su última impresión se realizó en 2011.

Como los documentos tienen una vigencia de 15 años, los últimos ejemplares de este formato caducarán durante 2026. Por ese motivo, el Registro Civil recomendó revisar la fecha de vencimiento impresa en la libreta o en la tarjeta.

El cambio del DNI es obligatorio

Rivas explicó que el recambio no es opcional. Una vez que el documento alcance su fecha de vencimiento, dejará de tener validez y no podrá utilizarse para acreditar identidad.

“Estamos transitando un cambio compulsivo u obligatorio de Documento Nacional de Identidad. Todos esos documentos vencen necesariamente a fines de 2026”, señaló el director del organismo.

Algunas libretas pueden haber vencido antes, dependiendo de su fecha de emisión. Por eso, quienes todavía tengan este modelo deben controlar la información y acercarse a realizar la reposición.

El Gobierno, mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), presentó los nuevos modelos del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Actualización del DNI.

Actualización del DNI.

Qué trámites no podrán realizarse con el DNI vencido

Cuando el documento pierda vigencia, su titular no podrá utilizarlo para gestiones administrativas o situaciones en las que deba acreditar su identidad.

Entre los trámites mencionados se encuentran:

  • Gestiones ante ANSES.

  • Operaciones y trámites bancarios.

  • Compra de pasajes y viajes.

  • Salidas del país.

  • Abordaje de vuelos.

  • Controles de identificación realizados por fuerzas de seguridad.

“Ese documento, una vez que llegó a su fecha de vencimiento, caducó y perdió absolutamente toda validez”, explicó Rivas.

Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy
Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy (todojujuy)

Los DNI de tapa celeste caducan y el recambio será obligatorio en Jujuy (todojujuy)

La renovación se realiza sin turno previo

Las personas que tengan un DNI de tapa celeste pueden presentarse directamente en cualquiera de los centros de documentación, sin necesidad de solicitar un turno.

Al llegar, deberán mostrar el documento antiguo al operador. El personal iniciará el trámite para emitir el nuevo DNI en formato tarjeta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiénes deben renovar el DNI en 2026 y cómo realizar el trámite paso a paso

Expulsarán de Jujuy a cinco chinos que circulaban con DNI falsos

DNI digital en Jujuy: qué cambia y qué fallas de lectura reportan

Cómo tramitar el nuevo DNI: el paso a paso para actualizar el documento

La desocupación en Argentina afecta a 1,7 millones de personas.

Lo que se lee ahora
Ya salió el Quini 6: estos son los números ganadores del domingo 21 de junio
País.

Ya salió el Quini 6: estos son los números ganadores del domingo 21 de junio

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Esta semana se paga el aguinaldo en Jujuy: las fechas confirmadas

Mundial 2026.
Deportes.

Minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: el partido de Argentina y otros resultados

A contramano por ruta 66 video
Jujuy.

Ruta 66: iban en moto, a contramano y consumiendo alcohol

Ezequiel Atauche: Es justo darle un reconocimiento a los padres video
Celebración.

Ezequiel Atauche: "Es justo darle un reconocimiento a los padres"

La formación de la Selección Argentina vs. Austria.
Deportes.

La formación de Argentina vs. Austria: un solo cambio en el segundo partido del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel