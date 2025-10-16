Los precios mayoristas subieron un 3,7% en septiembre y llevan un alza del 20% anual

Cuál fue el aumento de los precios mayoristas en septiembre de 2025.

La inflación de los precios mayoristas mostró en septiembre un incremento del 3,7%, marcando una aceleración de 0,6 puntos respecto a agosto, cuando el aumento había sido del 3,1%. De esta manera, los precios al por mayor acumulan un avance del 20% en lo que va del año y un incremento del 24,2% interanual.

Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre. Según el INDEC, la suba del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) se debió a un aumento del 3,3% en los productos de origen nacional y del 9% en los importados. Este último salto se asocia a la volatilidad del dólar oficial, que en septiembre llegó a superar los $1500, impactando directamente en el costo de los bienes provenientes del exterior.

Los datos surgen del indicador que elabora el INDEC sobre los precios al por mayor. Entre los bienes de producción nacional, el mayor impacto en el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) provino de los productos primarios, que mostraron un incremento del 4%.

En segundo lugar se ubicaron los manufacturados nacionales, con una suba del 3,2%, mientras que el precio de la energía eléctrica apenas tuvo un aumento del 0,4% durante el mismo período.

Cuál fue el aumento de los precios mayoristas en septiembre de 2025. Evolución de los precios mayoristas en septiembre de 2025 El INDEC releva tres indicadores distintos sobre la evolución de los precios al por mayor. En el mes de septiembre, los resultados fueron los siguientes: El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) refleja las variaciones en los valores de venta de bienes producidos e importados dentro del país, con impuestos incluidos. En septiembre , registró un incremento del 3,7% y una suba interanual del 24,2% .

refleja las variaciones en los valores de venta de bienes producidos e importados dentro del país, con impuestos incluidos. En , registró un y una . Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) , que elimina el impacto de los tributos del IPIM, mostró un aumento del 4,1% en el mismo mes y una variación anual del 24,5% .

, que elimina el impacto de los tributos del IPIM, mostró un en el mismo mes y una . Finalmente, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la evolución de los precios de la producción nacional sin impuestos, presentó un avance del 4% en septiembre y un incremento interanual del 25,6%.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







