Murió una mujer tras explotar un celular que se cargaba en el auto

Una mujer de 47 años murió en Córdoba tras sufrir graves quemaduras por la explosión de un celular que se estaba cargando dentro de un auto. La víctima fue identificada como Lucila Pagani, quien permanecía internada en terapia intensiva en el Instituto del Quemado.

El celular explotó dentro del auto El hecho ocurrió durante la noche del domingo sobre la ruta E-53, cuando Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero. Según la información policial, el teléfono se encontraba conectado para su carga dentro del vehículo cuando explotó en el habitáculo.

Tras el estallido, el conductor, un hombre de 43 años, se desorientó, perdió el control del auto y terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural.

La mujer estaba internada en grave estado Como consecuencia del episodio, Pagani sufrió politraumatismos y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Fue trasladada al Instituto del Quemado, donde permaneció internada con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica.

Finalmente, murió este jueves por una severa afección en las vías aéreas derivada de las quemaduras y lesiones que presentaba. Investigan qué provocó la explosión El conductor fue asistido en el Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, los peritos trabajan para determinar qué provocó el estallido del celular dentro del auto. La investigación buscará establecer si hubo una falla en el dispositivo, en el cargador, en la batería o en la conexión utilizada durante la carga. Lo más importante La víctima fue identificada como Lucila Pagani , de 47 años.

, de 47 años. El hecho ocurrió en Córdoba, sobre la ruta E-53 .

. El celular explotó mientras se cargaba dentro del auto.

La mujer sufrió quemaduras graves y murió en el Instituto del Quemado.

El conductor perdió el control del vehículo y terminó contra una alcantarilla.

Los peritos investigan qué provocó el estallido.

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