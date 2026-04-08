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8 de abril de 2026 - 13:04
País.

Un estudiante llevó un arma a clases en Chubut y quedó detenido

Un estudiante de 16 años ingresó armado a un colegio de Puerto Madryn. Una alumna alertó a su madre, quien avisó a las autoridades y activó el protocolo

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un estudiante fue demorado tras acudir con un arma a clases en Chubut

Un estudiante fue demorado tras acudir con un arma a clases en Chubut

Un hecho que generó fuerte preocupación se registró en una escuela de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Un estudiante de 16 años ingresó al establecimiento con un arma de aire comprimido. La situación salió a la luz tras el aviso de una estudiante, que escuchó comentarios entre compañeros y decidió advertir a su madre.

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La mujer se comunicó con la institución educativa y dio aviso sobre la posible presencia de un arma dentro del colegio. A partir de ese momento, directivos activaron el protocolo preventivo y solicitaron intervención policial. El menor resultó demorado horas después en las inmediaciones del edificio escolar.

Cómo se activó el alerta dentro de la escuela

El episodio ocurrió el martes por la tarde, aunque tomó estado público un día después. La advertencia llegó a través de un mensaje de WhatsApp que una madre envió a las autoridades escolares. En ese texto, explicó que su hija había escuchado versiones sobre un estudiante armado dentro del establecimiento.

Frente a ese escenario, el equipo directivo inició una revisión interna. Personal de la institución recorrió aulas, baños y espacios comunes. También solicitó autorización para revisar mochilas de alumnos. En ese primer control no apareció ningún elemento sospechoso.

Intervención policial y demora del menor

Horas más tarde, un docente aportó un dato clave: el estudiante señalado se encontraba fuera del colegio, en una plaza ubicada cerca del cruce de Dorrego y San Martín, en Puerto Madryn.

Con esa información, efectivos policiales se dirigieron al lugar y lograron identificar al joven por su vestimenta. El adolescente estaba acompañado por una chica. Tras la requisa, los agentes encontraron en su poder una pistola de aire comprimido.

En la mochila también hallaron un cuchillo. Ambos elementos quedaron secuestrados como parte de la investigación. El menor quedó demorado y luego fue trasladado a una comisaría.

Investigación en curso y medidas adoptadas

El caso quedó en manos de la División Policial de Investigaciones (DPI), que busca establecer si existe vínculo entre los rumores que circularon dentro de la escuela y la presencia real del arma.

El joven fue entregado a sus padres tras las actuaciones correspondientes. Las autoridades no descartan la intervención de áreas de familia para abordar la situación y evaluar el contexto del menor.

La comunidad educativa manifestó preocupación por lo ocurrido, mientras continúan las tareas para esclarecer el hecho.

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