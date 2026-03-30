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30 de marzo de 2026 - 09:10
Policiales.

Tragedia en una escuela de Santa Fe: un estudiante asesinó a un compañero a tiros

El hecho ocurrió en San Cristóbal, dentro del patio del colegio y antes del inicio de clases. La víctima tenía 13 años y el agresor sería menor de edad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ocurrió esta mañana en una escuela de la localidad de San Cristóbal.

Ocurrió esta mañana en una escuela de la localidad de San Cristóbal.

Un estudiante disparó y asesinó a un compañero este lunes en una escuela de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Además, otras dos personas resultaron heridas durante el episodio, aunque se encontrarían fuera de peligro.

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El ataque se produjo alrededor de las 7.10 en un patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno, en momentos en que los alumnos participaban del izamiento de la bandera al inicio de la jornada.

Un alumno entró armado al colegio y mató a un compañero.

El asesino habría utilizado una escopeta

Se trata del establecimiento educativo más importante de la ciudad, que cuenta con una población cercana a los 15 mil habitantes. De acuerdo a lo informado por el secretario de Gobierno local, Ramiro Muñoz, el presunto agresor tendría unos 15 años, mientras que la víctima fatal tenía 13.

Según las primeras informaciones, el agresor habría utilizado una escopeta para concretar el ataque. El estudiante extrajo el arma de su mochila mientras sus compañeros aguardaban el ingreso a las aulas, ya que las clases en la localidad comienzan a las 7.15.

Hasta el momento, no se difundió la identidad de la víctima ni se establecieron con claridad las razones que desencadenaron el hecho. En las últimas horas también se conoció un video captado por otro alumno durante el episodio, en el que se perciben detonaciones y los gritos de los estudiantes que intentaban huir desesperadamente del lugar.

Embed - UN ESTUDIANTE MATÓ A SU COMPAÑERO EN SANTA FE

En un primer momento, se indicó que los lesionados habrían recibido impactos de perdigones producto de los disparos. Según consignó El Litoral, familiares y padres se acercaron rápidamente al establecimiento, donde se vivieron escenas de gran tensión. Equipos de emergencia y autoridades trabajan en el lugar para brindar asistencia a los estudiantes y continuar con las tareas de investigación.

Toda la comunidad educativa está conmocionada. Aquí nos conocemos todos. La víctima es un chico que jugaba en el club donde soy presidente y los familiares se están enterando ahora”, contó Andrés Giménez, periodista local, en diálogo con colegas del canal TN a las 8.50.

Embed - JUAN MOLINA - Periodista de Santa Fe - Asesinato en una escuela de Santa Fe

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