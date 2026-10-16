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16 de octubre de 2026 - 10:10
País.

Volvió a nevar en Tucumán en plena primavera

El fenómeno sorprendió a la región y estuvo acompañado por un marcado descenso térmico en distintos puntos de la zona.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes.

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes.

Aunque la primavera ya está en marcha, volvió a nevar en las áreas de mayor altitud de Tafí del Valle, en línea con lo que habían anunciado los pronósticos para los valles tucumanos. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre la posibilidad de que se produjeran estas precipitaciones en lugares a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

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La llegada de la nieve estuvo acompañada por una importante baja de la temperatura en los Valles, donde los sectores más elevados, como El Infiernillo, alcanzaron registros próximos a los 0 °C. En paralelo, habitantes de la región y turistas publicaron en las redes sociales fotos y grabaciones que mostraban las cumbres tucumanas cubiertas de blanco.

Volvió a nevar en los Valles Calchaquíes

Cierre temporal de un sector de la ruta 307

A su vez, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dispuso ayer el cierre temporal de un sector de la ruta provincial 307, que conecta Tafí del Valle con Amaicha del Valle. La medida comenzó a las 8 debido a la acumulación de nieve, la formación de hielo en el asfalto y las dificultades para circular por la baja visibilidad, con el objetivo de prevenir siniestros viales en el área montañosa.

El corte se extendió desde el kilómetro 62, a la altura de Tafí del Valle, hasta el 115, en las inmediaciones de Amaicha del Valle. De acuerdo con la información difundida por la repartición, la visibilidad se vio seriamente afectada por la presencia de bancos de niebla, sobre todo entre los kilómetros 75 y 86.

Además, durante los recorridos de control, los equipos de Vialidad detectaron sectores de la ruta con hielo acumulado. La superficie resbaladiza disminuye el agarre de las cubiertas sobre el pavimento y complica las frenadas, por lo que representa un riesgo adicional para quienes transitan por el lugar.

Recomendaciones

Si bien la interrupción del tránsito fue levantada horas después, los organismos competentes aconsejan a quienes tengan previsto viajar a Tafí del Valle o desplazarse por caminos de alta montaña verificar previamente cómo se encuentran las rutas y revisar los pronósticos meteorológicos.

La mejora de las condiciones permitió habilitar nuevamente la circulación, aunque todavía es necesario transitar con máxima precaución debido al estado de los caminos.

Desde el área de Vialidad señalaron que continuarán supervisando de manera permanente el recorrido para detectar posibles cambios en el estado del pavimento ante las modificaciones del tiempo previstas para las próximas horas. Asimismo, pidieron a los conductores circular dentro de los límites de velocidad establecidos y conservar una separación prudente entre vehículos para poder frenar a tiempo.

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