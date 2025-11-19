Pampita: "Soy disléxica, daltónica y tengo déficit de atención"

Durante una entrevista distendida, Carolina “Pampita” Ardohain hizo una confesión que sorprendió a muchos de sus seguidores: “Soy disléxica, tengo déficit atencional y, aparte, soy daltónica” . Lo dijo con naturalidad, pero dejando en claro que estas condiciones marcaron su paso por la escuela, sus deportes frustrados y hasta elecciones cotidianas tan simples como armar un look.

La revelación se dio en el ciclo de streaming “Sería increíble” , de OLGA, donde Pampita charló con Nati Jota y Damián Betular. Entre risas y anécdotas, contó que su daltonismo no es una confusión aislada, sino algo que le pasa todo el tiempo. “ Hay muchos colores que me confundo ”, admitió, y explicó que por eso ahora tiene casi todo “neutro” en el placard para evitar equivocarse.

También recordó situaciones de su infancia y adolescencia: dijo que nunca pudo jugar con normalidad a deportes como básquet, tenis, pádel o vóley, y que en educación física muchas veces terminaba sentada haciendo trabajos prácticos, porque los juegos de equipo no eran una opción para ella.

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando contó una escena con sus hijos: en un viaje, les compró unas zapatillas “carísimas” y, al llegar, ellos le dijeron que eran rosas. Para ella, eran grises. Esa anécdota, relatada entre carcajadas, grafica cómo el daltonismo atraviesa su día a día.

Pampita Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”.

Visibilizar la dislexia y el déficit de atención

Pampita no se quedó solo en la anécdota. Recordó que la dislexia es una condición hereditaria y que también afecta a sus hijos. En campañas realizadas junto a Disfam Argentina, la modelo ya había explicado que este trastorno impacta en la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez, y que el diagnóstico temprano es clave para evitar frustraciones en la etapa escolar.

No es la primera vez que la conductora habla del tema. En 2020, en su propio programa, “Pampita Online”, contó al aire que tiene dislexia luego de confundirse al presentar a un invitado. “Leo todo al revés y escribo todo al revés”, describió entonces, y sumó que, si le dictan algo, lo escribe de otra manera o cambia el orden de las frases al decirlas.

Aun así, remarcó que estas condiciones no le impidieron construir una carrera sólida como modelo, conductora y figura de la televisión. De hecho, convirtió su experiencia en una herramienta para acompañar a otras familias, al impulsar campañas de concientización y pedir que se hable más del tema en casa, en la escuela y en los medios.

En sus mensajes, Pampita insiste en que la dislexia, el daltonismo y el déficit de atención tienen abordajes y tratamientos posibles, y que lo importante es no minimizar los signos de alerta: consultar a tiempo, pedir ayuda profesional y derribar prejuicios. Su confesión, en un contexto relajado de streaming, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de visibilizar estas condiciones que afectan a una de cada diez personas y de entender que, con acompañamiento adecuado, no tienen por qué ser un límite para los proyectos personales ni profesionales.