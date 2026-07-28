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28 de julio de 2026 - 19:23
Jujuy.

Paro docente: "Toda inasistencia será catalogada como falta sin aviso", dijo el diputado Manente

El diputado provincial hizo referencia a las ausencias registradas durante las protestas y diferenció la situación administrativa de ADEP y CEDEMS.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Diputado provincial Nelson Federico Manente.

Diputado provincial Nelson Federico Manente.

El diputado provincial Federico Manente respaldó la postura del Poder Ejecutivo sobre las inasistencias y los descuentos salariales correspondientes a los días en los que no se dictaron clases en el marco del paro docente.

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El legislador del Frente Jujuy Crece sostuvo que la evaluación de las ausencias depende de la situación institucional y administrativa de cada gremio. En ese marco, diferenció el escenario de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) del correspondiente al Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).

La situación de ADEP

Manente señaló que uno de los puntos centrales es el reconocimiento transitorio de la conducción de ADEP. “El Ejecutivo desconoce momentáneamente a ADEP como entidad gremial legítima para dictar medidas de fuerza, debido a cuestiones administrativas internas y de acefalía institucional”, afirmó.

“La situación desatada por los afiliados enrolados en dicho sector no se trata como una medida de fuerza legal, al carecer el gremio de interlocución formal reconocida en este período”, manifestó.

Según explicó el diputado, las ausencias producidas bajo esas condiciones tendrán consecuencias administrativas y salariales. “Toda inasistencia bajo este paraguas será catalogada estrictamente como falta sin aviso, habilitando de forma automática las sanciones y descuentos correspondientes en los haberes”, sostuvo.

Paro docente en Jujuy (imagen ilustrativa).

Paro docente en Jujuy (imagen ilustrativa).

Qué ocurre con CEDEMS

En el caso de los docentes de nivel medio y superior, Manente reconoció que la situación presenta diferencias debido a la existencia de una negociación paritaria abierta.

“En el caso de los profesores de media y superior, existía una negociación abierta proveniente de la paritaria anterior”, recordó. Sin embargo, aclaró que la continuidad de las negociaciones no evita necesariamente el descuento por los días sin prestación de tareas.

“El Ejecutivo provincial procura trazar una línea divisoria clara entre el diálogo paritario abierto, en los sectores donde la representación gremial se encuentra formalmente habilitada, y el presentismo”, expresó.

Asimismo, consideró que “el Ejecutivo provincial procura trazar una línea divisoria clara entre el diálogo paritario abierto, en los sectores donde la representación gremial se encuentra formalmente habilitada, y el presentismo”, dejando en claro que el cese de actividades sin paraguas legal “derivará inexorablemente en el descuento de los días de labor no prestados”.

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