Perico: hallaron una persona muerta en un canal derivador cerca de la ruta 47

Foto: Informate Bien Perico

Un cuerpo fue hallado en las últimas horas en la zona de Central Norte de Perico, en el canal derivador cercano a la Ruta 47, en un hecho que generó conmoción entre los vecinos del sector.

De acuerdo con las primeras informaciones, fueron personas de la zona quienes alertaron sobre la situación, lo que derivó en una rápida intervención del personal policial.

Embed Trabajan la Policía y la fiscalía de turno Tras la denuncia, efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar junto con personal de la fiscalía de turno, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

En la zona se realizaron las primeras pericias para avanzar con la investigación y establecer en qué circunstancias se produjo el hecho.

No se conoció la identidad ni las causas de la muerte Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las causas del deceso.

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