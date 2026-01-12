lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 13:39
Salta.

Cayeron pescadores con más de mil pejerreyes en el dique Cabra Corral

La División Lacustre de Salta sorprendió a un grupo de pesca clandestina de pejerrey, secuestró y decomisó 10 redes paradoras en el dique Cabra Corral

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pejerreyes incautados&nbsp;

Pejerreyes incautados 

Policía Lacustre de Salta en acción

Policía Lacustre de Salta en acción

La División Lacustre y Fluvial de Salta dio uno de los mayores golpes de los últimos tiempos contra la depredación de los recursos ictícolas del dique Cabra Corral. Sorprendió a un grupo de pesca clandestina, secuestró 10 redes paradoras y decomisó cerca de mil piezas de pejerrey.

Lee además
violo la prision domiciliaria y logro viajar desde salta hasta jujuy con dolares falsos ocultos en la ropa
Ruta 34.

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa
Aumentaron los casos de mordedura de perros en Salta.

Salta: más de 900 personas fueron mordidas por perros en el 2025

Los efectivos de la Lacustre detuvieron a un Peugeot en cuyo interior hallaron seis bolsas de arpillera cargadas de ejemplares de pejerrey, trasladadas hacia la capital salteña. En el operativo que se realizó el sábado, secuestraron los elementos probatorios del hecho cometido y labraron un acta contravencional contra el grupo furtivo, cuyos integrantes recibieron cargos por “daño al ecosistema” en la Unidad Fiscal Contravencional (Uficon).

El operativo fue comandado por el subcomisario Santos Martínez, jefe de esa División de la Policía de Salta y culminó en la ruta nacional 68, a la altura del santuario de la Difunta Correa, en la jurisdicción de la Comisaría Sexta de Coronel Moldes.

Los acusados de la pesca clandestina y las sanciones

El artículo 91 del Código contravencional establece: "Será sancionado con arresto de hasta cuarenta días o multa de hasta cuarenta días y decomiso de lo secuestrado, el que cazare o pescare sin los permisos correspondientes o con medios prohibidos". Fija la misma pena para quienes transportan y comercializan las piezas.

Desde hace años, el pejerrey —la principal especie del dique Cabra Corral— es víctima de una depredación ilegal sistemática, sostenida por una red clandestina que involucra pesca furtiva, distribución y encubrimientos. Ante esta situación, se multiplican en Salta los pedidos para que la Legislatura provincial endurezca el marco legal y deje de considerar estos hechos como simples contravenciones, con sanciones leves, para que pasen a ser juzgados como delitos ambientales.

El trabajo de la división Lacustre de la policía salteña

La depredación a gran escala que persiste en Cabra Corral mueve una millonaria cadena comercial clandestina a costa de un limitado recurso pesquero. La gravedad del problema se refleja en los operativos realizados durante 2025 en el mayor embalse del NOA, donde la División Lacustre de la Policía salteña secuestró más de cinco kilómetros de redes ilegales. Además del control de la pesca furtiva, la unidad con base en Cabra Corral cumple un rol clave en rescates, emergencias y búsquedas, con intervención constante a lo largo del año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Salta: más de 900 personas fueron mordidas por perros en el 2025

Lo buscaban por homicidio y robos en Salta y Jujuy, pero lo atraparon en Chaco

Tras el temporal en Salta, cómo se encuentra El Valle de Lerma

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Lo que se lee ahora
Choque en La Viña. video
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Choque en La Viña. video
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel