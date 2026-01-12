Cayeron pescadores con más de mil pejerreyes en el dique Cabra Corral

Pejerreyes incautados Policía Lacustre de Salta en acción

La División Lacustre y Fluvial de Salta dio uno de los mayores golpes de los últimos tiempos contra la depredación de los recursos ictícolas del dique Cabra Corral. Sorprendió a un grupo de pesca clandestina, secuestró 10 redes paradoras y decomisó cerca de mil piezas de pejerrey.

Los efectivos de la Lacustre detuvieron a un Peugeot en cuyo interior hallaron seis bolsas de arpillera cargadas de ejemplares de pejerrey, trasladadas hacia la capital salteña. En el operativo que se realizó el sábado, secuestraron los elementos probatorios del hecho cometido y labraron un acta contravencional contra el grupo furtivo, cuyos integrantes recibieron cargos por “daño al ecosistema” en la Unidad Fiscal Contravencional (Uficon).

El operativo fue comandado por el subcomisario Santos Martínez, jefe de esa División de la Policía de Salta y culminó en la ruta nacional 68, a la altura del santuario de la Difunta Correa, en la jurisdicción de la Comisaría Sexta de Coronel Moldes.

Los acusados de la pesca clandestina y las sanciones El artículo 91 del Código contravencional establece: "Será sancionado con arresto de hasta cuarenta días o multa de hasta cuarenta días y decomiso de lo secuestrado, el que cazare o pescare sin los permisos correspondientes o con medios prohibidos". Fija la misma pena para quienes transportan y comercializan las piezas.

Desde hace años, el pejerrey —la principal especie del dique Cabra Corral— es víctima de una depredación ilegal sistemática, sostenida por una red clandestina que involucra pesca furtiva, distribución y encubrimientos. Ante esta situación, se multiplican en Salta los pedidos para que la Legislatura provincial endurezca el marco legal y deje de considerar estos hechos como simples contravenciones, con sanciones leves, para que pasen a ser juzgados como delitos ambientales. El trabajo de la división Lacustre de la policía salteña La depredación a gran escala que persiste en Cabra Corral mueve una millonaria cadena comercial clandestina a costa de un limitado recurso pesquero. La gravedad del problema se refleja en los operativos realizados durante 2025 en el mayor embalse del NOA, donde la División Lacustre de la Policía salteña secuestró más de cinco kilómetros de redes ilegales. Además del control de la pesca furtiva, la unidad con base en Cabra Corral cumple un rol clave en rescates, emergencias y búsquedas, con intervención constante a lo largo del año.

