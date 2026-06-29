La FIFA habló sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde.

A pocos días del duelo entre Cabo Verde y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , una denuncia por violación contra el capitán del conjunto africano, Ryan Mendes , desplazó el eje de atención del encuentro hacia una causa judicial en curso en Nueva Zelanda , iniciada a partir de la acusación de una traductora brasileña residente en ese país.

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A partir de este episodio de extrema gravedad ocurrido en la antesala del Mundial y que involucra a una de las principales figuras del conjunto de Cabo Verde , próximo rival de la selección argentina el viernes , la FIFA se pronunció públicamente sobre la situación.

“Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente ”, expresó el organismo rector del fútbol internacional al medio Globo Esporte . A su vez, añadió: “Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda . No haremos comentarios adicionales en este momento”.

Ryan Mendes, el futbolista de Cabo Verde acusado de agredir sexualmente a una intérprete brasileña durante una gira de la selección en Nueva Zelanda.

El organismo, según consignó el medio brasileño, también aclaró que, como norma habitual , los órganos judiciales autónomos de la FIFA no emiten declaraciones sobre denuncias que hayan podido recibir ni confirman ni desmienten la existencia de investigaciones en curso por presuntos hechos.

Además, remarcaron que, en caso de decidir difundir información, esta será comunicada únicamente cuando lo consideren oportuno y a través de los canales y formatos que estimen adecuados.

Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, controla la pelota en el partido de fase de grupos ante Arabia Saudita.

El expediente judicial continúa en curso en Auckland y, por el momento, la policía de Nueva Zelanda no brindó precisiones sobre eventuales restricciones impuestas ni sobre posibles convocatorias judiciales al futbolista involucrado. La denuncia fue asentada el 10 de abril, en el marco de la gira previa al Mundial que realizaba el seleccionado africano por Oceanía, según confirmaron fuentes policiales a medios locales.

Investigación en curso y avance del expediente

Según lo informado por Globo Esporte, el episodio denunciado se habría producido el 27 de marzo, durante una serie de encuentros amistosos disputados por Cabo Verde. Ese día, el conjunto africano cayó 4-2 frente a Chile en Auckland, en un contexto en el que, de acuerdo con la acusación, habría ocurrido la presunta agresión sexual en el hotel donde se hospedaba la delegación.

La denuncia fue impulsada por una traductora de nacionalidad brasileña que integró el cuerpo de trabajo del seleccionado durante la Fecha FIFA. La mujer, que vive en Nueva Zelanda, había sido contratada por la federación local para colaborar con la delegación africana en tareas vinculadas a partidos y compromisos amistosos.

Ryan Mendes en el centro de la polémica por una denuncia de violación.

De acuerdo con la declaración brindada ante las autoridades, fue llamada a una habitación del hotel por motivos laborales y, al presentarse, se habría encontrado con una situación de celebración junto a integrantes del plantel. Posteriormente regresó a su cuarto al sentirse descompuesta y, siempre según su relato ante la policía, el futbolista Ryan Mendes habría ingresado por la fuerza a la habitación y cometido la agresión sexual.

Las autoridades policiales de Nueva Zelanda confirmaron, a través de un comunicado enviado al New Zealand Herald, que se inició una investigación a partir de la denuncia presentada, aunque decidieron no brindar mayores precisiones ni sobre el avance del expediente ni sobre los posibles implicados. La causa apunta de manera directa contra Mendes, delantero de 36 años, actual jugador del Igdir FK y capitán del seleccionado de Cabo Verde.

Atención médica, pericias y notificación oficial del caso

Por su parte, la mujer que realizó la denuncia fue atendida en un centro médico especializado en la asistencia a víctimas de violencia sexual, donde se le practicaron pericias forenses. De acuerdo con la información difundida por el medio brasileño, los estudios detectaron lesiones en la zona genital y hematomas, en diferentes partes del cuerpo, hallazgos que fueron incorporados al expediente judicial.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde.

Cuando el hecho trascendió públicamente en mayo, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda informó de manera oficial a la FIFA acerca de la denuncia y del proceso de investigación en curso. Andrew Pragnell, director ejecutivo de la entidad oceánica, señaló que el expediente fue elevado al máximo organismo del fútbol “basado en los informes”, según consignó Globo Esporte.

El episodio irrumpe en el momento más relevante de la historia deportiva del fútbol de Cabo Verde. El acceso a la segunda ronda del Mundial 2026 significó un acontecimiento histórico para el país, que participa por primera vez en una Copa del Mundo.

Contexto previo de la gira y surgimiento de la denuncia

En marzo, el conjunto realizó una gira por Nueva Zelanda con el objetivo de disputar dos partidos preparatorios. Además de la caída frente a Chile, también empató 1-1 ante el seleccionado local. Esa serie de encuentros integró el proceso de puesta a punto de un plantel que, posteriormente, llamó la atención por su rendimiento durante el certamen.

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde.

La presentación de la acusación modificó por completo ese contexto y puso en el centro de la escena a una de las figuras más importantes del plantel.

De acuerdo con su declaración, la propia denunciante aseguró haber solicitado asistencia a la Federación de Fútbol de Cabo Verde tras lo ocurrido, aunque afirmó no haber obtenido acompañamiento por parte de la institución, por lo que el proceso terminó canalizándose a través de las autoridades locales y de las instancias médicas correspondientes.