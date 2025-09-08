lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 20:01
Leila Chaher: "En Fuerza Patria tenemos un proyecto de país"

La candidata a Diputada nacional en las elecciones 2025 de octubre, Leila Chaher, destacó las propuestas de la lista de Fuerza Patria en Jujuy.

LaLista 506 de Fuerza Patria presentó a los candidatos para las elecciones 2025

La Lista 506 de Fuerza Patria presentó a los candidatos para las elecciones 2025

La Lista 506 de Fuerza Patria presentó a los candidatos para las elecciones 2025 del domingo 26 de octubre. Fue en la sede del Partido Justicialista. Los titulares son Leila Chaher en primer término, Juan Manuel Soler en segundo y Alicia Chalabe como tercera candidata.

“Creo que el presidente Javier Milei tiene que escuchar, a pesar que lamentablemente la conferencia de prensa que hubo ayer dijo que va a continuar con las mismas políticas, va a profundizar el rumbo económico, lo cual también nos da mayor responsabilidad para que el triunfo de la provincia de Buenos Aires se traslade a todo el país en octubre”, destacó.

Las propuestas de Leila Chaher

“Creemos y creo que es importante que la sociedad jujeña pueda elegir qué tipo de representantes quieren, representantes que no se vendan, que sean coherentes”, ya añadió que la sociedad “necesita representantes que sean predecibles, no que en nombre de la gobernabilidad le den las herramientas o voten leyes que van en contra de Jujuy”.

Destacó que están recorriendo la provincia para hablar con los jujeños, ya que “hay despidos, comercios que cierran, 4.700 personas a las que les bajaron las pensiones por discapacidad, hay jubilados que no pueden comprar sus medicamentos. Es importante que podamos escuchar eso que está pasando y podamos ofrecer no solamente una alternativa de oposición, que es Fuerza Patria y que es el peronismo, sino también una proyección de que tenemos un proyecto de país”.

“No va a haber una provincia pujante, una provincia productiva, si no hay un proyecto de nación que lo acompañe”, y dijo que quieren que los candidatos de Fuerza Patria lleguen al Congreso para “que defiendan los intereses de los jujeños. Fuerza Patria es la alternativa”.

Las propuestas de Fuerza Patria

Mientras, Alicia Chalabe dijo que buscarán “la defensa de los derechos. Eso es lo que hizo Leila estos años que estuvo en el Congreso. La prioridad es visitar a todos y cada uno de los ciudadanos de Jujuy y convencer de que esta es la lista que tiene que votar, que se encargó estos duros años que han pasado de la época de Milei”.

“Nosotros sufrimos las consecuencias de las políticas que se deciden en el Congreso de la Nación”, y dijo que la lista es “un grupo de personas en un frente donde intervienen distintos candidatos y distintas posturas que tenemos en relación a los problemas sociales que tiene Jujuy”.

“Un mensaje de la coherencia”

El candidato en tercer término Juan Manuel Soler, dijo que tras la victoria en Buenos Aires “esperamos un mensaje que el Presidente reciba de buena manera y entienda que no se puede pegarles a los jubilados, no se puede ir contra la universidad pública, que no se puede dejar el desvalido a las personas con discapacidad, que no se puede dejar a su suerte las obras públicas”, subrayó.

Dijo que como prioridades es “lo que siempre hizo el peronismo, que es caminar por cada una de las localidades de nuestra provincia tratando de llevar nuestro mensaje, que es un mensaje de la coherencia de cada uno de los que forman parte de la lista y de haber estado siempre en el mismo lugar defendiendo los intereses de Jujuy”.

