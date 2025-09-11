Por la fecha 8, Estudiantes recibirá a River Plate

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Estudiantes y River Plate correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Estudiantes y River Plate Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Central Córdoba (SE). Suma 1 partido sin ganar y en 3 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate venció en casa a San Martín (SJ) por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.

Estudiantes pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio Jorge Luis Hirschi. El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Estudiantes. El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 22 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 30 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 20 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.