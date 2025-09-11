jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:38
Liga Profesional

Por la fecha 8, Estudiantes recibirá a River Plate

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y River Plate. El partido se jugará en el estadio el Tierra de Campeones el sábado 13 de septiembre a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Nicolás Ramírez.

Por la fecha 8, Estudiantes recibirá a River Plate
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Estudiantes y River Plate correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Estudiantes y River Plate

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Central Córdoba (SE). Suma 1 partido sin ganar y en 3 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate venció en casa a San Martín (SJ) por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.

Estudiantes pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Estudiantes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Ramírez.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 22 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Newell`s: 30 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 20 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: nota.texto7

Temas
