miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 07:47
MLS

Portland Timbers vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Toda la previa del duelo entre Portland Timbers y FC Dallas. El partido se jugará en el estadio Providence Park el sábado 27 de septiembre a las 23:30 (hora Argentina).

Portland Timbers vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Portland Timbers y FC Dallas correspondiente a la semana 30 se disputará en el estadio Providence Park desde las 23:30 (hora Argentina), el sábado 27 de septiembre.

Lee además
se enfrentan new york city fc e inter miami por la semana 30

Se enfrentan New York City FC e Inter Miami por la semana 30
nashville sc vs houston: previa, horario y como llegan para la semana 30 de la mls

Nashville SC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Así llegan Portland Timbers y FC Dallas

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS

Portland Timbers buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Houston. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS

FC Dallas venció en casa a Colorado Rapids por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de FC Dallas.

Portland Timbers tendrá que verse las caras con Seattle Sounders en la próxima fecha, cuando jueguen el clásico de Cascadia. El duelo se celebrará en el estadio Lumen Field, el 4 de octubre desde las 23:30 (hora Argentina).


Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 31: vs LA Galaxy: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs LA Galaxy: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Vancouver Whitecaps FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Portland Timbers y FC Dallas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas
  • Colombia y Perú: 21:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan New York City FC e Inter Miami por la semana 30

Nashville SC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

San Diego FC vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

LA Galaxy vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

Lo que se lee ahora
River va por la remontada ante Palmeiras para avanzar a semifinales en la Copa Libertadores. video
Copa Libertadores.

River Plate enfrenta a Palmeiras esta noche en Brasil

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel