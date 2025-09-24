Portland Timbers vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 30 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Portland Timbers y FC Dallas correspondiente a la semana 30 se disputará en el estadio Providence Park desde las 23:30 (hora Argentina), el sábado 27 de septiembre.

Así llegan Portland Timbers y FC Dallas Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS Portland Timbers buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Houston. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS FC Dallas venció en casa a Colorado Rapids por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de FC Dallas. Portland Timbers tendrá que verse las caras con Seattle Sounders en la próxima fecha, cuando jueguen el clásico de Cascadia. El duelo se celebrará en el estadio Lumen Field, el 4 de octubre desde las 23:30 (hora Argentina).

Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS Semana 31: vs LA Galaxy: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs LA Galaxy: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Vancouver Whitecaps FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Portland Timbers y FC Dallas, según país Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela: 22:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







