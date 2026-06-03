Quién es Andrés Gariano y cómo le fue a Gimnasia de Jujuy con este árbitro

Gimnasia de Jujuy visitará este sábado 6 de junio a Atlanta por la Fecha 17 de la Primera Nacional. Por eso, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) confirmó que Andrés Gariano será el árbitro del encuentro.
Además, hubo una modificación en el horario y el Lobo jugará a las 14 horas en el Estadio León Kolbowski.
Quién es Andrés Gariano y cómo le fue al Lobo con este árbitro
Andrés Gariano ya dirigió una vez a Gimnasia de Jujuy durante la temporada 2026. El único antecedente fue en febrero, por los 32avos de final de la Copa Argentina, cuando el Lobo venció por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.
En ese encuentro, el árbitro mostró seis tarjetas amarillas en total: tres para Gimnasia de Jujuy y tres para el Ferroviario. No hubo jugadores expulsados.
Embed - Central Córdoba (SE) 2 (4) - (5) 2 Gimnasia de Jujuy | Copa Argentina 2026 | 32avos de final
Gariano se caracteriza por una aplicación consistente del reglamento y una comunicación efectiva con los jugadores, lo que le permite mantener el control durante los partidos. En diciembre de 2024 fue incluido en la lista de árbitros internacionales de la FIFA para 2025, representando a Argentina en competencias internacionales.
Además, debutó en la Primera División del fútbol argentino el 19 de diciembre de 2020, en un partido entre Patronato y Aldosivi por la Copa Diego Armando Maradona.
Previa de Gimnasia de Jujuy vs Atlanta
Día y horario
El equipo de Hernán Pellerano visitará a Atlanta este sábado 6 de junio en Villa Crespo. El partido estaba previsto inicialmente para las 13 horas, pero finalmente se jugará desde las 14.
El encuentro corresponde a la Fecha 17 de la Primera Nacional y se disputará en el Estadio León Kolbowski.
Terna arbitral
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Andrés Gariano como árbitro principal del partido. La terna estará integrada por Juan Mamani como primer asistente y Erik Grunmann como segundo asistente. En tanto, Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.
Los últimos cinco partidos de Gimnasia de Jujuy y Atlanta en la Primera Nacional
El Lobo y El Bohemio llegan peleando por la cima
Si bien Gimnasia de Jujuy tiene un partido menos en el torneo por su participación en Copa Argentina, llegará a la Fecha 17 con la misma cantidad de puntos que Atlanta. Ambos suman 27 unidades, aunque el Bohemio se mantiene primero por diferencia de gol.
Cabe destacar que el Lobo disputará el partido postergado ante Nueva Chicago el próximo miércoles 17 de junio, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto.
tabla de posiciones zona b
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