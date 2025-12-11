"Quiero revancha el año que viene", dijo Cristian Menéndez tras renovar con Gimnasia de Jujuy

Cristian Menéndez oficializó su renovación con Gimnasia de Jujuy y expresó su satisfacción por continuar vistiendo la camiseta del Lobo. “ Estoy muy feliz y contento ”, afirmó tras confirmar el acuerdo, señalando que, una vez finalizado el año deportivo, “ buscaba quedarme en la provincia ” para afrontar la temporada 2026.

Mercado. Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Mercado. Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

El delantero no ocultó la frustración por cómo terminó el 2025: “ Como todos, me quedé con una espina muy grande este año ”, reconoció. Sin embargo, dijo que esa sensación se transformó en motivación: “ Deseo revancha y vamos a trabajar duro para conseguirla ”.

De cara al próximo año, Menéndez aseguró tener “las mejores expectativas para lo que viene”, con el objetivo de “repetir el gran 2025 que tuvimos y mejorarlo” junto al plantel y cuerpo técnico.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para los hinchas: “A toda la familia loba, les deseo un gran año. Vamos por más”.

Copa Argentina

El sorteo de la Copa Argentina determinó que Gimnasia de Jujuy se cruzará con un equipo de Primera División en los 32avos. de final. El Lobo jujeño se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero sin fecha ni lugar confirmado.