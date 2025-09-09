martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 07:34
Liga Profesional

Racing Club vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Racing Club y San Lorenzo. El partido se jugará en el estadio el Cilindro el viernes 12 de septiembre a las 19:00 (hora Argentina).

Racing Club vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Racing Club y San Lorenzo correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Cilindro desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 12 de septiembre.

Así llegan Racing Club y San Lorenzo

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Unión. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

En la jornada anterior, San Lorenzo igualó 0-0 el juego frente a Huracán. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

Racing Club aún no pudo ganar como local en el estadio Presidente Perón y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-2 a favor de San Lorenzo.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Huracán: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente: 28 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Independiente: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Godoy Cruz: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

