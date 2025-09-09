Racing Club vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo entre Racing Club y San Lorenzo correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Cilindro desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 12 de septiembre.
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Racing Club buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Unión. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 5 a sus rivales.
En la jornada anterior, San Lorenzo igualó 0-0 el juego frente a Huracán. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.
Racing Club aún no pudo ganar como local en el estadio Presidente Perón y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-2 a favor de San Lorenzo.
