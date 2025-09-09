Racing Club vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Racing Club y San Lorenzo correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Cilindro desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 12 de septiembre.

Así llegan Racing Club y San Lorenzo Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Unión. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura En la jornada anterior, San Lorenzo igualó 0-0 el juego frente a Huracán. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

Racing Club aún no pudo ganar como local en el estadio Presidente Perón y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes. El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-2 a favor de San Lorenzo.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Huracán: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente: 28 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Independiente: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Godoy Cruz: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Horario Racing Club y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







