Rescataron 400 gatos que iban a ser vendidos para consumo humano

Cerca de 400 gatos fueron rescatados en Ho Chi Minh, Vietnam, durante un operativo contra una red criminal que los capturaba para venderlos como carne para consumo humano. Muchos de los animales habían sido robados a sus cuidadores y permanecían hacinados en jaulas, listos para ser comercializados y sacrificados.

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La Policía local detuvo a nueve personas durante el procedimiento. Según los primeros reportes, los acusados confesaron que durante los últimos tres años capturaron cientos de gatos mediante el uso de trampas.

El operativo se realizó en un estacionamiento, donde los agentes encontraron 45 jaulas con unos 400 gatos vivos . También hallaron cuatro cajas con 80 felinos muertos , que estaban preservados en hielo.

De acuerdo con la investigación preliminar, la organización vendía al menos dos veces por semana lotes de gatos a un precio cercano a 2,80 dólares por kilo. Se presume que luego eran trasladados a distintos puntos del país para ser faenados y consumidos.

Las imágenes difundidas tras el operativo mostraron el estremecedor estado de cautiverio en el que se encontraban los animales, encerrados en jaulas y con signos de debilidad producto del maltrato.

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Buscan reunirlos con sus dueños

Tras el rescate, el Zoológico de Saigón comenzó a publicar fotos de los gatos para ayudar a que sus dueños puedan reconocerlos y recuperarlos. Hasta el momento, al menos 40 animales ya fueron reclamados por sus cuidadores.

Sin embargo, unos 260 gatos siguen bajo custodia policial, entre ellos crías nacidas después del rescate y varias hembras preñadas. La ONG Humane World for Animals advirtió que varios felinos murieron en los últimos días y que muchos sobrevivientes están delgados y débiles. (eldoce.tv)

El drama del comercio de carne de gato

Organizaciones proteccionistas denunciaron que este tipo de redes operan con animales robados y traficados para abastecer mataderos y restaurantes. En este caso, la intervención policial permitió frenar una cadena de captura, encierro y venta que funcionaba desde hacía años.

El caso generó indignación internacional por las condiciones en las que fueron encontrados los gatos y por la magnitud del comercio ilegal de animales domésticos.

Lo más importante

Rescataron cerca de 400 gatos vivos en Ho Chi Minh, Vietnam.

en Ho Chi Minh, Vietnam. La Policía detuvo a nueve personas vinculadas a una red criminal.

vinculadas a una red criminal. Los animales eran capturados con trampas y muchos habían sido robados.

Hallaron 45 jaulas con gatos vivos y 80 felinos muertos en cajas con hielo.

con gatos vivos y en cajas con hielo. La banda vendía lotes de gatos a unos 2,80 dólares por kilo .

. Al menos 40 gatos ya fueron reclamados por sus cuidadores.