Retiran un juguete infantil en Argentina por exceso de una sustancia tóxica

El Gobierno nacional avanza con el retiro del mercado del juguete “Squeezy Dumpling” , luego de que se detectara una concentración de benceno cuatro veces superior al límite permitido por la normativa argentina.

Economía. Navidad 2025 en Jujuy: los juguetes más caros superan el millón de pesos

La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, tras recibir una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. El producto fue considerado de “grave riesgo químico” y se comercializaba tanto en plataformas digitales como en locales físicos del país.

El “Squeezy Dumpling” es un juguete blando fabricado con polímero plástico, con forma de gyoza o empanadilla y presentado dentro de un recipiente similar a una pequeña canasta de vapor.

Los análisis detectaron en su capa exterior una concentración de 20 miligramos de benceno por kilogramo , cuando el máximo permitido es de 5 miligramos por kilogramo .

Según informaron las autoridades, la sustancia puede ingresar al organismo por inhalación o mediante el contacto directo con la piel, sin que sea necesario ingerir el producto. El organismo británico de seguridad advirtió que la exposición puede provocar irritación en los ojos, la nariz, la garganta y la piel.

La denuncia que permitió detectar la irregularidad

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó la denuncia después de analizar reportes emitidos por el sistema Safety Gate de la Unión Europea y por la Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido.

El producto ya había sido retirado de los consumidores en el Reino Unido el 25 de junio de 2026, después de ser clasificado como un artículo con un nivel de riesgo serio.

A partir de la presentación realizada en Argentina, Defensa del Consumidor comenzó el procedimiento para retirarlo del mercado y notificó a las autoridades provinciales para que realicen las fiscalizaciones correspondientes.

El juguete tampoco cumplía con el etiquetado obligatorio

Además del exceso de benceno, las inspecciones revelaron otras irregularidades. El producto no contaba con el Marcado de Conformidad, no identificaba al importador responsable y tampoco presentaba las advertencias de seguridad escritas en castellano.

La ausencia de estos datos dificulta conocer el origen del artículo e identificar a los responsables ante un eventual daño.

Las autoridades recomendaron que, antes de comprar un juguete, las familias revisen que el envase incluya:

Los datos y el CUIT del importador.

Las advertencias correspondientes en castellano.

El Marcado de Conformidad exigido en Argentina.

Qué hacer si se tiene un “Squeezy Dumpling”

La recomendación de seguridad emitida durante el retiro realizado en el Reino Unido fue dejar de utilizar inmediatamente el juguete y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

En Argentina, el procedimiento de retiro continúa mientras las autoridades nacionales y provinciales buscan identificar los puntos donde todavía podría estar a la venta.