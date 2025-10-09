River Plate vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 12 del Clausura, Sarmiento y River Plate se enfrentan el domingo 12 de octubre desde las 19:15 horas, en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Sarmiento Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate no pudo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Gimnasia. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 2.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1. El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado. ¿Dónde ver el partido entre River Plate y Sarmiento en VIVO? El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se podrá disfrutar a través de TNT Sports.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario River Plate y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

