River Plate vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Por la fecha 12 del Clausura, Sarmiento y River Plate se enfrentan el domingo 12 de octubre desde las 19:15 horas, en el Estadio Mas Monumental.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
River Plate no pudo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Sarmiento llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Gimnasia. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 2.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
