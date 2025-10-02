Rosario Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Rosario Central y River Plate se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 11 del Clausura, a partir de las 21:15 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y River Plate En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central ganó por 3-0 el juego pasado ante Gimnasia. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y empató 3. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate cayó 1 a 2 ante Dep. Riestra. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2. El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez. ¿Dónde ver el partido entre Rosario Central y River Plate en VIVO? Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura a través de ESPN Premium.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Vélez: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Sarmiento: 12 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

