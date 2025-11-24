lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 08:03
Salud.

¿Por qué siempre estoy congestionado? El problema que afecta a miles de jujeños

La congestión nasal puede durar semanas por alergias, irritantes o infecciones y genera malestar constante en la vida diaria.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Congestión nasal.

Congestión nasal.

Lee además
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -  Foto de archivo 
Salud.

EPOC, la enfermedad que pasa desapercibida: el 80% de los argentinos no está diagnosticado
Especialistas por Canal 4.
Canal 4.

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

Otra causa posible es la anatomía. Un tabique desviado, cornetes agrandados o estructuras débiles pueden favorecer la obstrucción. En estos cuadros, un lado de la nariz se tapa más que el otro y el aire entra con menor fluidez.

Infecciones y otros factores

Un resfriado puede evolucionar hacia un cuadro más largo si la inflamación no baja. Cuando la obstrucción dura más de dos semanas, se evalúa la presencia de sinusitis. En estos casos surgen dolor facial, fiebre o molestias al agacharse.

Algunas medicaciones también generan congestión como efecto secundario. Entre ellas, ciertos antihipertensivos o fármacos usados para otras patologías. Por eso es importante revisar cada tratamiento con un profesional.

Congestión nasal
Congestión nasal.

Congestión nasal.

Cómo aliviar la congestión

El primer paso es limpiar la nariz con suavidad. Los aerosoles de solución salina ayudan a irrigar y eliminar mucosidad.

La hidratación es clave. Tomar agua durante el día mantiene la mucosidad más fluida y facilita su drenaje. Una ducha caliente también abre las fosas nasales por acción del vapor.

Tratamientos posibles

Cuando la causa es alérgica, los médicos suelen indicar antihistamínicos de venta libre para cuadros leves. Son seguros para uso prolongado, aunque siempre se recomienda consulta si se sostienen por más de una semana.

Los aerosoles nasales con esteroides ofrecen alivio duradero y se usan sin riesgo a largo plazo. En cambio, los descongestivos nasales solo se usan por pocos días. Más de cinco jornadas pueden generar el efecto contrario: un rebote que deja la nariz más inflamada que antes.

Cuándo buscar atención médica

Si la congestión afecta la respiración diaria, interrumpe el descanso o se sostiene sin cambios, se sugiere consultar a un otorrinolaringólogo. El especialista evalúa si existe un origen estructural o si se trata de un proceso inflamatorio prolongado.

Cada persona tiene un nivel de tolerancia distinto, pero la consulta oportuna evita complicaciones y acelera el alivio del cuadro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EPOC, la enfermedad que pasa desapercibida: el 80% de los argentinos no está diagnosticado

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

Esta es la manera correcta de comer chía sin que te duela la panza

Cómo prevenir y reducir el riesgo de un segundo infarto: las recomendaciones de cardiólogos

Científicos revelan lo que le pasa al cerebro después de una noche sin dormir

Lo que se lee ahora
Cómo prevenir los riesgos de sufrir un segundo infarto. 
Alarma

Cómo prevenir y reducir el riesgo de un segundo infarto: las recomendaciones de cardiólogos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Rescate en Yala.
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Qué documentación hay que presentar para tramitarlo en ANSES.
Economía.

ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel