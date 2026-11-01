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1 de noviembre de 2026 - 10:05
Jujuy.

Secuestraron hojas de coca y cigarrillos por más de $44 millones en Jujuy

Gendarmería secuestró más de 365 kilos de hojas de coca y 1.500 atados de cigarrillos en la Ruta 34, en Ledesma. La mercadería fue valuada en $44,4 millones.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Decomiso de mercadería: hojas de coca y atados de cigarrillos&nbsp;

Decomiso de mercadería: hojas de coca y atados de cigarrillos 

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 365 kilos 380 gramos de hojas de coca en estado natural y 1.500 atados de cigarrillos de origen extranjero durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34, en Jujuy.

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El procedimiento tuvo lugar el pasado 6 de octubre, a la altura del kilómetro 1.212, en el departamento Ledesma, cuando personal de la Sección Chalicán inspeccionó un vehículo de carga que transportaba encomiendas.

Encontraron la mercadería dentro de once paquetes

Durante el control, los uniformados detectaron irregularidades y, con autorización de la Unidad Fiscal Federal, procedieron a abrir once paquetes.

En su interior encontraron la mercadería, cuyo valor fue estimado en 44.400.000 pesos.

Como resultado del procedimiento, el conductor del vehículo quedó supeditado a la causa judicial.

Otro decomiso en Aguas Blancas, Salta

En un operativo diferente, realizado en la localidad salteña de Aguas Blancas, efectivos de Gendarmería detectaron a varias personas que trasladaban bultos desde la costa del río Bermejo.

Al advertir la presencia de los uniformados, los involucrados abandonaron la mercadería y escaparon hacia una zona montuosa.

Tras la requisa, se contabilizaron 67 kilos de hojas de coca y 15.740 atados de cigarrillos de origen extranjero.

En este segundo procedimiento intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

Los operativos permitieron concretar importantes decomisos de mercadería de origen extranjero en el norte del país.

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