Semana Santa suma un feriado extra: se extiende el fin de semana largo

Un feriado extra se suma al finde largo de Semana Santa.
Aunque muchas personas están aprovechando unfin de semana largo por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo, ya se confirmó que la semana siguiente también contará con un día adicional de descanso que derivará en un fin de semana largo de cuatro jornadas.
En Argentina, el lunes 23 de marzo no está establecido como feriado nacional. Se trata de un día no laborable con fines turísticos impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es ampliar el período de descanso y favorecer el movimiento interno de viajeros. En este caso, la decisión de otorgar la jornada libre o mantener la actividad queda a criterio de cada empleador en el sector privado.
En cambio, la situación es distinta para el martes 24, ya que se trata de un feriado nacional inamovible en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta jornada tiene carácter obligatorio: el descanso alcanza a la totalidad de los trabajadores y, en caso de que deban prestar tareas, la normativa establece que corresponde abonar la remuneración doble.
Semana Santa llega con una buena noticia: un feriado extra
La Semana Santa 2026 contará con un día feriado adicional en Argentina, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana extendido en el país. Se trata de uno de los períodos más relevantes del año para la actividad turística.
En esta ocasión, el descanso de Semana Santa se verá ampliado por la inclusión de un feriado extra, configurando así un finde largo de cuatro días. Esto ocurre porque al viernes Santo, que en 2026 cae el 3 de abril, se le suma el feriado del jueves 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
En este caso, esa jornada coincide con el tradicional Jueves Santo, que habitualmente es considerado un día no laborable. Con este feriado adicional ya confirmado, el esquema del fin de semana largo de Semana Santa queda organizado de la siguiente manera:
Jueves 2 de abril: feriado nacional por Malvinas
Viernes Santo: feriado nacional
Sábado y domingo: fin de semana habitual
Cuáles son los feriados nacionales que quedan de 2026
Con el cronograma oficial ya definido, a continuación se detallan, de manera completa, todos los feriados nacionales que restan en el año:
-Feriados inamovibles
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.
-Feriados trasladables
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
-Días no laborables
Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.