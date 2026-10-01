Shakira sorprendió en París con un look impactante durante la Semana de la Moda

Shakira atraviesa actualmente uno de los períodos más exigentes y relevantes de su trayectoria artística con la etapa europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista colombiana lleva adelante esta serie de presentaciones en Madrid desde el 18 de septiembre de 2026 .

La residencia incluye 12 shows en el denominado Shakira Stadium , un espacio levantado especialmente para la ocasión en Macondo Park , dentro del complejo Iberdrola Music . El calendario se extenderá hasta el 11 de octubre de 2026 , con las presentaciones organizadas a lo largo de cuatro fines de semana y la participación de figuras invitadas como Alejandro Sanz y Laura Pausini .

Esta serie de presentaciones en Madrid representa la última etapa de una gira que comenzó en febrero de 2025 en Río de Janeiro y que posteriormente llevó a la cantante por distintos escenarios de América Latina y Estados Unidos , antes de continuar su recorrido por España.

En medio de este intenso calendario de conciertos , Shakira interrumpió por unos días su actividad musical para trasladarse a París , donde fue recibida como invitada de honor en el desfile de Tom Ford , realizado en el marco de la Semana de la Moda .

El vestido negro de Shakira que acaparó la atención en la Place Vendôme

En esta oportunidad, la cantante asistió desde la primera fila al desfile en el que la marca presentó su colección primavera-verano 2027, creada por Haider Ackermann. Para la ocasión, eligió un vestido negro de estilo sofisticado y corte refinado que rápidamente captó la atención, tanto a su llegada al hotel donde se alojaba como posteriormente durante la presentación.

El evento se realizó el 30 de septiembre de 2026 en la reconocida Place Vendôme, escenario en el que Shakira coincidió con distintas personalidades internacionales del mundo del espectáculo, entre ellas Cynthia Erivo, Tate McRae y Kate Moss.

La aparición de Shakira generó especial interés debido a que la cantante no suele participar habitualmente de las principales semanas de la moda internacionales. De todos modos, en temporadas anteriores había asistido a presentaciones de Fendi y Viktor & Rolf, de acuerdo con lo publicado por W Magazine.

Para esta oportunidad, la artista optó por una pieza perteneciente a la colección pre-otoño 2026 de Tom Ford, caracterizada por un pronunciado escote en V, la espalda al descubierto y tirantes ornamentados con cristales. Los elementos brillantes aportaron un toque distintivo al vestido sin quitarle su carácter sobrio, en una combinación que unió la elegancia propia de la noche con una estética refinada, en sintonía con el escenario de la Place Vendôme.

La imagen elegida para esta ocasión se diferenció del estilo más llamativo y enérgico que Shakira suele lucir sobre los escenarios españoles, donde sus elecciones de vestuario están principalmente orientadas a acompañar la dinámica y el despliegue visual de sus shows.

Lo que sigue en ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Una vez que concluya su residencia madrileña el 11 de octubre, Shakira continuará con su gira y afrontará un destino inédito en su carrera: el 18 de octubre ofrecerá un recital en el Bishkek Arena de Kirguistán, en lo que representará su primera presentación en Asia Central.

La incorporación de esta nueva fecha fue anunciada inicialmente por Kanbek Tumanbaev, jefe de Gabinete de la Presidencia de Kirguistán, y posteriormente quedó respaldada por las redes oficiales de la cantante, donde el espectáculo fue incluido dentro del cronograma de la gira.

El expendio de entradas quedó habilitado el 1 de octubre a las 9 de la mañana, según el horario local, mediante la plataforma estatal GovTicket. De acuerdo con Kursiv Media, el valor de los tickets parte de los 12.000 soms kirguís y alcanza los 40.000, cifras que representan aproximadamente entre 137 y 458 dólares, dependiendo del sector elegido.

El tramo final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá lugar el 28 de noviembre de 2026, con una presentación de Shakira frente a las pirámides de Giza, en Egipto. El espectáculo también significará el retorno de la artista al país africano después de casi 20 años, ya que su última visita para ofrecer un concierto allí había sido en 2007, durante el Oral Fixation Tour.

En un principio, el recital había sido programado para el 7 de abril, pero finalmente la organización resolvió reprogramarlo a raíz de la situación de inestabilidad que atravesaba Medio Oriente, vinculada con la escalada de las operaciones militares de Estados Unidos en Irán.

De todos modos, las entradas compradas para la fecha inicial conservarán su vigencia, según informó el operador oficial TicketEgypt, por lo que podrán utilizarse para acceder al concierto en la nueva fecha establecida.