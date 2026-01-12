lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 10:09
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Los empleados estatales jujeños cobran el viernes de esta semana la segunda parte del bono de fin de año

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año

El Ejecutivo provincial confirmó que el jueves 15 de enero se hará efectivo el pago correspondiente a la segunda y última cuota del bono de fin año, destinado al personal de la administración pública de Jujuy. La primera se acreditó en diciembre.

Lee además
PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo
Bono de ANSES en enero
Jubilados.

Bono de ANSES en enero: quién cobra $70.000, quién ronda $40.000 y quién queda afuera

¿Quiénes cobran el bono de fin de año y qué monto?

La suma a percibir varía según el salario de cada empleado estatal. Quienes tengan haberes por debajo de $1.400.000 recibirán $150.000, con lo cual el beneficio total asciende a $300.000. Por su parte, los trabajadores que superan ese nivel de ingresos cobrarán $100.000, completando así un monto total de $200.000.

Desde el Gobierno indicaron que el depósito se realizará en una sola fecha para todos los sectores, y que el dinero será acreditado automáticamente en las cuentas sueldo, sin necesidad de realizar otros trámites.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Bono de ANSES en enero: quién cobra $70.000, quién ronda $40.000 y quién queda afuera

Femicidio de Erika Álvarez: Convocan a una marcha en Tucumán para exigir justicia

Espacios cerrados y bengalas: una combinación de alto riesgo que expone la falta de controles en Jujuy

Cómo hacer un buen asado: claves del fuego, la carne y la salmuera según un asador jujeño

Lo que se lee ahora
Bengala en un boliche de Monterrico.
Jujuy.

Espacios cerrados y bengalas: una combinación de alto riesgo que expone la falta de controles en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico
Pánico.

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel