Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año

El Ejecutivo provincial confirmó que el jueves 15 de enero se hará efectivo el pago correspondiente a la segunda y última cuota del bono de fin año, destinado al personal de la administración pública de Jujuy. La primera se acreditó en diciembre.

¿Quiénes cobran el bono de fin de año y qué monto? La suma a percibir varía según el salario de cada empleado estatal. Quienes tengan haberes por debajo de $1.400.000 recibirán $150.000, con lo cual el beneficio total asciende a $300.000. Por su parte, los trabajadores que superan ese nivel de ingresos cobrarán $100.000, completando así un monto total de $200.000.

Desde el Gobierno indicaron que el depósito se realizará en una sola fecha para todos los sectores, y que el dinero será acreditado automáticamente en las cuentas sueldo, sin necesidad de realizar otros trámites.

