Una familia argentina necesita más de $3 millones para estar entre las de mayores recursos

Argentina: ganar más de 3 millones para ser del 10% superior.
Una familia argentina debe percibir más de $3.624.000 mensuales para posicionarse entre el 10% de hogares con mayores ingresos, según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al tercer trimestre de 2025. Este dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 principales conglomerados urbanos del país.
El décimo decil agrupa a 1.015.153 hogares, equivalente al 10% del total analizado, e integra a 3.539.176 personas, o el 11,9% de la población evaluada. Dentro de este segmento, los ingresos oscilan desde el umbral mínimo hasta cifras extremas de hasta $150.000.000 mensuales, con un promedio de $5.597.559.
Brechas notables con los deciles inferiores
La disparidad se evidencia al comparar con los grupos inmediatamente inferiores. El noveno decil, que abarca ingresos de $2.650.000 a $3.620.000, registra un promedio de $3.067.163. En el octavo decil, los valores van de $2.100.000 a $2.650.000, con media de $2.361.192.
En el extremo opuesto, el primer decil —el 10% con menores ingresos— oscila entre $10.000 y $500.000, con un promedio de $349.654. La mediana nacional de ingresos familiares se ubica en $800.000, lo que significa que la mitad de los hogares percibe esa cifra o menos.
Estos indicadores destacan la amplia polarización en la distribución del ingreso en Argentina, donde el "top 10%" multiplica por cien los valores mínimos del grupo y se distancia aplicada del resto de la sociedad.
Escala de ingreso familiar por decil
Primer decil: Ingreso total familiar desde $10.000 hasta $500.000.
Segundo decil: Ingreso total familiar desde $500.000 hasta $760.000.
Tercer decil: Ingreso total familia desde $760.000 hasta $960.000.
Cuarto decil: Ingreso total familiar desde $960.000 hasta $1.200.000.
Quinto decil: Ingreso total familiar desde $1.200.000 hasta $1.430.000.
Sexto decil: Ingreso total familiar desde $1.430.000 hasta $1.750.000.
Séptimo decil: Ingreso total familiar desde $1.750.000 hasta $2.100.000.
Octavo decil: Ingreso total familiar desde $2.100.000 hasta $2.650.000.
Noveno decil: Ingreso total familiar desde $2.650.000 hasta $3.620.000.
Décimo decil: Ingreso total familiar desde $3.624.000 hasta $150.000.000.