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16 de junio de 2026 - 20:05
Policiales.

Tenía dólares, pesos y un chaleco de la Policía, y fue detenido en el parque Xibi Xibi

El hombre trasladaba una caja, tenía pedido de comparendo y llevaba $100.000, 700 dólares, un chaleco policial y un parlante.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi.

Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi.

Un hombre con pedido de comparendo por búsqueda de persona fue aprehendido el pasado sábado en inmediaciones del parque Xibi Xibi, luego de ser identificado por personal policial mientras trasladaba una caja de gran tamaño por avenida Hipólito Yrigoyen.

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, tras una alerta emitida por personal del Centro de Monitoreo 911. Según informaron, las cámaras detectaron al sujeto circulando con un objeto de gran tamaño, por lo que se dio intervención a los uniformados.

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Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi.

Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi.

Fue interceptado por la Policía

Al ser interceptado, los policías le consultaron por la caja que transportaba. En ese momento, el hombre comenzó a dar respuestas contradictorias, por lo que los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes a través del sistema de identificación CIAC.

A partir de esa consulta, se constató que la persona tenía vigente una solicitud de paradero por comparendo por búsqueda de persona, emitida desde la ciudad de Córdoba.

Llevaba dinero, dólares y un chaleco policial

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron el palpado correspondiente y encontraron entre sus pertenencias un chaleco policial, alrededor de $100.000 y 700 dólares.

Además, el hombre trasladaba un parlante cuya tenencia no supo justificar al momento del control.

Finalmente, fue trasladado hacia la dependencia policial para continuar con las averiguaciones del caso.

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