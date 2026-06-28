Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

La menor iba de acompañante en una moto.

Una adolescente de 14 años murió durante la madrugada de este domingo luego de un choque entre dos motocicletas ocurrido en General Pizarro, provincia de Salta, en medio de una caravana por los festejos del triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El trágico episodio ocurrió alrededor de la 1.20 sobre la avenida 20 de Febrero, cuando dos motos que circulaban en el mismo sentido chocaron por causas que todavía son materia de investigación.

La adolescente murió en el lugar La víctima fue identificada como Nahir Llanos Cruz, quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados. Según indicaron medios locales, como consecuencia del impacto, la adolescente sufrió heridas de gravedad y quedó tendida sobre la calzada. Minutos después llegó el personal de salud, que constató que la joven ya no presentaba signos vitales.

Las motos participaban de una caravana De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, las motocicletas participaban de una caravana vinculada con los festejos por la victoria de la Selección Argentina. La celebración quedó atravesada por la tragedia y generó conmoción entre los vecinos de General Pizarro.

adolescente muere en una caravana en salta Investigan cómo ocurrió el choque Efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro. Durante el operativo también se dispusieron cortes y desvíos sobre la avenida 20 de Febrero para facilitar las tareas de los investigadores.

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